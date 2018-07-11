Для всех, кто зашел в тупик

Ты помнишь, когда последний раз мечтал? Это было так давно, что точный день и час уже не имеет значения. Это было в прошлой жизни — вот что ты знаешь. Дни сливаются друг с другом. Ночь, совокупляясь с днем, вместе породили серую жуть, от которой избавиться не просто. Она проникла в стены, в твоих близких, в тебя и даже в твою еду, от этого пища стала настоящим шлаком, сыр похож на масло, а мясо на резину. Ни пуля, ни виселица, ни галстук на двери, которым ты стягиваешь шею, чтобы, наконец, хорошенько кончить, тебе не помогут. Откуда это пришло? Космический вирус, правительство, банальное невезение? Да, сегодня вечеринка риторических и глупых вопросов, и мы не остановимся, пока ты не поймешь, а ответа даже не постараемся дать!

Ты можешь называть это депрессией, экономическим кризисом, участью прокаженного, невнимательностью начальства на работе или омертвлением романтических чувств. Без разницы — ты уже в «этом». Стакан пива утром, стакан пива днем, и несколько пинт вечером — обычный рацион, когда ничего в жизни не происходит, а ты и не стремишься что-то менять, ведь проще оставаться на месте, сгнивая изнутри, теряя каждый день чуточку человечности. Перестал верить в любовь, честность, хороших людей, так ведь? Да, ты уже стал реалистом, я погляжу, познал весь мир — пора в ад, как альтернатива — иди работать в органы правопорядка!

Кто стоит на твоем пути, кроме тебя самого? Люди-зомби? Возможно, ведь они окружают тебя сразу, как только ты выходишь за двери своей далеко не уютной, крохотной и грязной, расходящейся по швам квартиры, которую взял в ипотеку. Голова трещит давно не от выпивки, скорее от усталости. Ты давно не веришь в человечество, и в этот город. Он тебе опротивел, но уезжать ты не станешь — это еще страшнее. Все это обычное состояние для конкретно этого дня, месяца и лета. Это длится уже 2018 сезон. Все устали, поверь. Кем бы ты ни был, читатель, мы тебя прекрасно понимаем. Куда мы катимся, как не под откос? Куда вообще идет тропа, по которой ты шел последние годы? Можешь не отвечать, мы знает ответ — это дорога в никуда.

Ядовитая змея у изголовья коснулась твоей щеки, ты утратил хватку, она укусила тебя, впрыснула жидкость, от которой у тебя пошли конвульсии. Тебя вырвало в горшок с кактусом на окне. Эту змею зовут «первая встреча с реальной проблемой». За ней уже выстроилась очередь, и она длится до твоего гроба. Вот уже на подходе вторая проблема (кредит не одобрили), потом третья (похоже ты просрочил ипотеку), четвертая (твоя мать умерла), пятая (девушка ушла к более успешному парню), шестая (ты остался без работы), седьмая (средств на жизнь не осталось), восьмая (пошел дождь). Нет, проблемы не идут по возрастанию — эти змеи спонтанные и непредсказуемые, могут схватить тебя за задницу, когда ты, весь такой расслабленный, сидишь на толчке.

Если все так плохо, разве не лучше удавиться или сброситься под несущийся поезд Sunset Limited, как герой одноименного фильма? Нет, друг — пора выходить из этой клоаки мыслей. Жизнь — сука еще та. И тебе будет гораздо хуже, чем сейчас. Твои расставания ничего не стоят, твои страдания — по большему счету блеф. Некоторые вещи тебе не изменить, как проигрыш большой ставки в рулетке. Стисни зубы и заплати по счетам. А дальше что? Если любишь играть, то поставь еще раз — проиграй снова и еще, и еще. Терпи поражения до тех пор, пока не выиграешь ставку или не сменишь род деятельности.

Мы очень сильно зависим от воли случая, от фортуны. Например, ты мог родиться в бедной семье и не суметь выбраться до этого момента из алкогольного ада своего отца. Но ты это ты — ты не он. И ты можешь свернуть в другую сторону, поменять направление, даже если никто не поддерживает. Бросить все, даже самых близких людей, если это единственных выход, чтобы стать счастливым. Я повторю, некоторые вещи никогда не меняются, не стоит ждать, что станет лучше. Необходимо просто поднять паруса своей яхты и словить попутный ветер. Твой путь может находиться за тысячи километров от места, где ты сейчас читаешь это маргинальное чтиво. Если ты попал под волну, то время отколоть от своей лодки кусок дерева и сделать из него инфернальную доску, на которой ты поймаешь новую волну. Я о том, что стартовых ресурсов для возвышения, смены образы жизни, для любого изменения может быть немного. Чтобы кем-то стать, тебе не нужно ни образование, ни деньги, ни связи — все это приобретается по мере надобности. Первое, что тебе нужно — это просто сделать шаг навстречу своему истинному желанию, которое ты даже озвучить сейчас боишься.

Хочешь стать стенд-ап комиком? Валяй, баров сейчас много и наверняка администраторы заплатят тебе, чтобы ты продолжил выступление до полуночи, либо убрался со сцены. По крайней мере, на пиво ты сможешь рассчитывать. Избили за некорректную шутку? Ничего страшного, собери свои зубы с асфальта, вытри окровавленное лицо, дай сдачи, получи снова в лицо, но договорись о следующем выступлении. Всегда есть как легкие, так и тяжелые пути. Стать каким-нибудь менеджером, который зарабатывает свою приятную денежку, не волнуясь ни о чем — легкий путь. Да, тебя будут иметь, чтобы ты все делал правильно, но по крайней мере, ты будешь обеспечен и постепенно проберешься наверх, чтобы иметь других. Но, как известно, никому не хочется быть просто менеджером. Уж прости меня, офисный ты наш друг — полстраны менеджеры, мы понимаем наш риск попасть в опалу. Люди хотят быть рок-звездами — не меньше. И лишь единицы ими становятся, остальные получают в зубы и собирают их с асфальта, как я и говорил выше. Но, шанс на успех есть всегда. Забавно, но практика показывает, что для «хэппи-энда» не обязательно быть лучшим в своем деле. Прочти как-нибудь «Скотный двор» Оруэлла — там лошадь тоже была «лучшей», работала изо всех сил, да так и подохла. А вообще, играл когда-нибудь в дартс? Когда метаешь дротики пьяным, то суть не в навыках. Просто иногда ты попадаешь в «яблочко», а иногда в люстру. Жизнь — это пьяная игра, даже если ты трезвенник, друг.

Какой бы безумной не казалась твоя мечта — не бросай ее. Если ты это сделаешь, то станешь таким же ходячим трупом, которых ты видишь сотнями по дороге на свою нелюбимую работу. Тебя будут отговаривать, называть ребенком, максималистом, романтиком, или просто мудаком, который не готов к реальной жизни. Но разве есть что-то, за что нужно бороться в этой самой «реальной жизни»? Нет, друг, мы всегда боремся за высшее, за то, отчего сердце наливается кровью и обжигает внутренности, распространяясь огненной лавой по телу. Мы не вдохновляемся обыденностью, мы не хотим быть как все, как бы это банально не звучало. Нам нужно сумасшествие и безумие, чтобы продолжать жить. Нам необходимо быть легкими на подъем, отправляясь в места военных действий, чтобы просто узнать какого это. Нам не заплатят, мы не получим ничего, кроме печального опыта, но мы будем жить. Именно жить, без всякой это меркантильной дряни, спокойствия, осточертевших «правильных» ценностей и «рациональных» советов от поколения свиней. Нам нравятся сильные женщины, и нам нравятся сильные мы. Такие люди и построят будущее, пускай плодами трудов воспользуются самые слабые, предсказуемые и самые корыстные ублюдки. Все, в конечном счете, станут прахом, пищей для червей. Но это не отменяет саму возможность достойной жизни. Правда начинать следует уже сегодня или никогда.