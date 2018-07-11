Поздравления с днем рождения тете от племянницы в прозе

Близкие люди всегда заслуживают самого лучшего. И даже если нет возможности преподнести дорогой подарок, можно согреть душу приятными словами. В этом поможет большой выбор поздравлений с днем рождения тете от племянницы.

Душевные пожелания в праздничный день

Иногда так сложно самостоятельно придумать, что написать на открытке. Но нет ничего страшного в том, если воспользоваться уже готовыми поздравлениями:

В твой день рождения, любимая тетя, хочу тебе признаться, что ты у меня самая лучшая. Ты всегда дарила мне тепло и ласку за что я очень благодарна. Пусть этот день принесет тебе только положительные эмоции, а жизнь дарит больше приятных и теплых воспоминаний. Не бойся пробовать что-то новое и живи так, чтобы ни о чем не жалеть.

С днем рождения, родной мой человек. Я хочу, чтобы тебя всегда окружали близкие люди, которые подарят заботу и ласку, принесут хорошие новости и будут всегда тебя удивлять. Пусть в жизни будет больше приятных сюрпризов, верных друзей и, конечно же, любовь. Помни, что я тебя очень люблю, и буду делать все возможное, чтобы сделать твою жизнь ярче и интереснее.

Любимая тетя, вот и наступил твой день. Желаю, чтобы твое сердце никогда не болело, чтобы дома был покой и уют. Пусть твоя карьера идет только в гору, а в кошельке всегда будет лишняя купюра. Я точно знаю, что судьба к тебе благосклонна, поэтому не прозевай то, что она тебе преподнесет.

Дорогая моя тетя, пусть в жизни твоей будет больше счастья, чем воды в колодце. Пусть положительные эмоции переполняют тебя и никогда не забываются. Желаю преданных друзей рядом, хорошего самочувствия и долгих лет жизни. Ты заслуживаешь самого лучшего. С днем рождения.

С днем рождения, тетя. Прими искренние поздравления от племянницы. Жизнь твоя и так прекрасна, но все же есть куда стремиться. Пусть с годами здоровье становится только крепче, счастье безграничным, а любовь вечной. Не бойся пробовать что-то новое и исполнять свои мечты. Ведь ты заслуживаешь на полноценную и красочную жизнь.

В этот праздничный день, любимая тетя, хочу пожелать тебе быть вечно молодой и процветать сегодня, завтра, всегда. За окном твоим пусть всегда будет красивый пейзаж, люди в жизни твоей пусть будут добрыми и понимающими. И, конечно же, счастье. Ты заслуживаешь на прочное счастье, которое зажжет в сердце веру на лучшее будущее. Я люблю тебя, будь счастлива в свой день рождения.

В твой день рождения спешу пожелать спокойствия в душе, любви в сердце и положительных мыслей в голове. Надежные друзья пусть тебя окружают и дают лишь самое лучшее. Я хочу, чтобы и мы с тобой были друзьями, которые лишь украшают жизнь и судьбу друг друга.

Родная моя и любимая тетя. Я так счастлива, что ты есть в моей жизни, поэтому спешу одной из первой поздравить тебя в этот праздничный день. Ты для меня как вторая мама, которая помогает решать проблемы, дает мудрые советы и никогда не осуждает. Поэтому желаю, чтобы по жизни тебе встречались такие же хорошие люди, работа приносила удовольствие и много денег. Пусть твой муж и дети всегда тебя оберегают, и ты чувствовала себя рядом с ними нужной и любимой.

В день, когда ты родилась, хочется пожелать здоровья, долголетия и приятных минут в кругу близких людей. Не жалей никогда о том, что произошло раньше и храни тот огонек в глазах, который говорит о тяге к жизни и приключениях. Живи на полную и знай, что дома тебя всегда ждут и помнят.

В день рождения поздравления от любимой племянницы скорее принимай. Тетя моя дорогая, скорее мне дверь открывай. Я принесла тебе радость и много солнечных дней. Просто поверь — все возможно и будь же теперь веселей.

yandex_ad_1 Слова для самого родного человека

Жизнь каждого человека складывается по-разному. Поэтому и близкий человек у каждого свой. Например, тетя, которой в день рождения хочется услышать поздравления от родной племянницы.

Любимая и уважаемая мной тетушка. Для меня вы самый родной человек, который смог заменить родителей, и даже стать лучшей подругой. Поэтому в день рождения мне хочется пожелать вам гармонии в душе, радости в сердце и спокойствия в родном доме. Пусть неприятности и слезы обходят вас стороной, а здоровье с каждым годом становится только больше.

Любимая тетушка, вы мне как мама. Так пусть же по жизненной дороге вас сопровождает удача, любовь, терпение и понимание. Пусть на улице сейчас холода, но я хочу, чтобы в вашей душе поселилась вечная весна, цвели цветы и грело ясное солнышко. Будьте счастливы в свой день рождения и в другие будничные дни.

Уважаемая мною тетя, хочу поздравить вас с тем, что наконец-то настал ваш праздник. Желаю большой радости, приятных сюрпризов, счастья в семье и мира над головой. Пусть все плохое скорее забудется, а добро не покидает вашего сердца.

Моя любимая тетя, сегодня самый лучший день в году — день, когда вы появились на свет и озарили ярким светом всю нашу семью. Мы стали редко видеться сейчас, но в детстве вы смогли заменить мне маму, поэтому сегодня я желаю вам только счастья, процветания и чтобы за этот год исполнилась ваша самая заветная мечта.

Дорогая тетя, я вас очень люблю. В детстве вы заботились о своем младшем брате — о моем отце. А когда родилась я, то все свободное время вы уделяли моему воспитанию. Поэтому я хочу, чтобы вы знали — ваше счастье, радость и озорная улыбка дороже мне больше всего на свете. Вы никогда не будете одиноки, ведь в нашем доме вам всегда рады. Исполняйте мечты и ловите удовольствие от жизни не только в день рождение, но и каждый день.

Спешите получить поздравления от племянницы, милая тетя. Поздравляю вас с днем рождения и желаю, чтобы все задуманное осуществилось и принесло только радость и счастье. Оставайтесь такой же активной, забавной и милой. Узнавайте мир и помните, что мечтать и любить никогда не поздно.

yandex_ad_2 Моя дорогая тетя, сегодня только ваш день. Пусть близкие окружат вас теплом и заботой, осуществляют ваши мечты и всегда приходят на помощь в нужное время. Будьте женственной, доброй, милой и настоящей, ведь благодаря этим качествам вы стали для меня настоящим примером.

С днем рождения, наша самая родная и любимая тетушка. Спасибо, что вырастили меня и моих сестер, помогли познать этот мир и стать настоящими людьми. Оставайтесь такой же замечательной, милой и привлекательной женщиной, которая никогда не сдается и знает, чего хочет от жизни. И помните, что мы вас очень любим и всегда ждем в гости.

С днем рождения поздравляю. Желаю жизненной энергии, радости, счастья и божьего благословения. Пусть Ангел Хранитель всегда защищает вашу семью и присматривает за вашими детьми. Любите и будьте любимы, хорошо проведите этот день и сохраните все хорошие воспоминания.

Любит, и будьте любимы, улыбайтесь сегодня и всегда. Знайте, моя дорогая тетя, что я буду с вами до самого конца. Извините, что раньше мы ссорились, что была очень гордой и злой. Но я мечтаю забыть разногласия и быть с вами настоящей семьей. С днем рождения, моя дорогая тетя.

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Добрые и смешные пожелания

Немного юмора и хорошего настроения не помешает. Особенно, когда хочется преподнести поздравление от племянницы любимой тете в день рождения:

Сегодня хочу поскорее поздравить самую крутую тетку, которая играла со мной в игрушки, не спала ночами, давала советы и просто обнимала в трудные минуты. Пусть жизнь тебя везет, моя родная, на дорогом автомобиле, угощает шампанским и сводит только с добрыми и преданными людьми. Оставайся такой же классной и не надейся, что я когда-то тебя забуду.

Тетя моя дорогая, сегодня ты в центре внимания. И я хочу пожелать тебе денег в мешках, отдыха на Мальдивах, хорошего мужа с виллой на Багамах. Пусть твоя душа всегда поет, а ноги и тело танцуют на глазах у всего мира.

С днем рождения моя единственная и неповторимая тетя. Лови слова поздравления от любимой племянницы. Я долго думала, что тебе пожелать. Здоровья — это банально, да и есть оно у тебя. Любви — это, конечно, приятно, но мы и так тебя все очень любим. Поэтому пусть все твои начинания имеют успех, в жизни пусть будет больше поводов для смеха, а все твои желания исполняются по щелчку. С праздником, мой родной и любимый человек.

Моя милая старушка, любимая тетя и подружка. Я хочу тебя поздравить с твоим днем и пожелать тебе самого лучшего. Пусть в твоей ванной плещется шампанское, но только ты им не увлекайся. В душе твоей пусть расцветет вечная весна, будем вместе и счастливы одной семьей всегда.

В этот день, моя тетя родная, позабудь про все заботы, отложи дела и не торопись на работу. Тебя вечером ждет праздник чудесный, так пусть же он принесет много положительных эмоций, приятных комплиментов, дорогих подарков и хороших людей рядом. Будь счастливой, крутой и моторной, как это было всегда.

Как можно видеть, поздравления от племянницы тете с днем рождения могут быть очень разными. Главное, чтобы они шли от чистого сердца, порадовали именинницу и надолго остались в памяти и в сердце.