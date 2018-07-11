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Возврат Крыма и Донбасса — вопрос многих лет
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Возврат Крыма и Донбасса — вопрос многих лет 

ИноСМИ 11 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Любопытно.
Стоит написать статью, в которой Путин или не упоминается, или упоминается без ставшего привычным неприличного эпитета, и тебя моментально обвиняют в «переобувании налету».
Стоит повторить давно навязший на зубах тезис о том, что у крымской проблемы нет военного решения — и ты уже «поменял окрас».
Стоит сказать, что любое силовое давление на Донбассе вызовет такое же со стороны России — и ты мгновенно «наконец-то понял».
А уж если ты делаешь открытие, что у Украины с Россией тысячи километров общей границы, и так или иначе, но с бандитами, которые живут бок о бок и переезжать не собираются, нужно как-то договариваться, то тут ты уже любимец ватной прессы и почти что «российской патриот».
В общем, вчера я узнал, что «писатель-фантаст-русофоб» переобулся и переоделся, поумнел и все понял, наконец-то включил мозги. Меня даже один раз назвали поэтом. Это, конечно, лестно, но так же соответствует истине, как и все остальное.
На самом деле, я не сказал ничего нового. Я тысячу раз писал подобное в своих статьях. И уже тысячу раз объяснял, что не любить имперцев, сепаров, бандитов и дураков — это не быть русофобом. Не любить Путина и его банду — это не значит не любить моих друзей-россиян, моих двоюродных братьев, племянников и внуков, живущих в России, вне зависимости от того, как часто мы видимся.
Я, вообще, не понимаю, как можно не любить или любить кого-то по национальному, расовому или классовому признаку. Не понимаю. Но то такое… русофоб так русофоб, бумага все стерпит. Им понятнее, а мне, если честно, то все равно. Мы — поэты-фантасты — такие непредсказуемые!
В моих словах, которые вчера расстащили на цитаты российские шакалы из СМИ, было главное, о чем я не устаю повторять:
НИКТО, ВМЕСТО НАС, НЕ СДЕЛАЕТ НАШУ СТРАНУ БОГАЧЕ И СИЛЬНЕЕ. НИКТО, КРОМЕ НАС, НЕ ПРИВЕДЕТ В СТРАНУ ИНВЕСТИЦИИ, ЗАКОННОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ. МЫ ВЕРНЕМ СЕБЕ ДОНБАСС И КРЫМ, НО ЭТО НЕ ВОПРОС ДНЕЙ — ЭТО ВОПРОС МНОГИХ ЛЕТ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. ЭТО НЕ БЫСТРОТЕЧНАЯ И КРОВАВАЯ ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ — ЭТО ДОЛГИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
Вот. В несколько строк поместился.
А если кто-то таки хочет помочиться на развалины Кремля, то пусть примет успокоительное и идет работать для того, чтобы эти развалины появились. Вороженьки, что гинут на солнце, как роса — это поэтическая гипербола. Это я как писатель вам говорю.
В жизни для этого надо много пахать да проливать кровь и пот.
Хорошего дня всем моим единомышленникам!
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