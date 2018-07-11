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Муж признается жене, что изменяет. Она преподала ему урок, который стоит прочесть!
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Муж признается жене, что изменяет. Она преподала ему урок, который стоит прочесть! 

Карельские вести 21 час назад
Фото: Карельские вести
54-летний муж написал это шокирующее письмо своей жене и оставил его на обеденном столе:
«Моя дорогая жена, ты наверняка понимаешь, что у меня есть определенные потребности, которые ты, будучи в возрасте 54 лет, больше не можешь удовлетворять.
Я очень счастлив с тобой и ценю тебя, как хорошую жену. Поэтому, прочитав это письмо, я надеюсь, что ты не будешь неверно истолковывать тот факт, что я проведу вечер со своей 18-летней секретаршей в отеле Comfort Inn.
Пожалуйста, не расстраивайся — я буду дома до полуночи.»
Когда мужчина пришел домой поздно ночью, он нашел следующее письмо на обеденном столе:
«Мой дорогой муж, я получила твое письмо и благодарю тебя за честность в отношении моего 54-летнего возраста.
Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить тебе, что тебе также 54 года. Как ты знаешь, я учитель математики в нашем местном колледже. Я хотела бы сообщить тебе, что пока ты читаешь это, я буду в отеле Фиеста с Майклом, одним из моих студентов, который является также помощником тренера по теннису. Он молод, мужественен и, как и вашей секретарше, ему 18 лет.
Как успешный бизнесмен, который имеет отличные знания по математике, ты поймешь, что мы находимся в такой же ситуации, хотя с одним небольшим отличием: 18 входит в 54 намного больше раз, чем 54 входит в 18.
Поэтому меня не будет дома до завтра.»
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