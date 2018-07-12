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Валерию Кипелову — 60
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Валерию Кипелову — 60 

Ревизор.ru 9 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Певцу исполнилось 60 лет.
Валерий Кипелов родился 12 июля 1958 года в Москве. Еще в детстве учлися в музыкальной школе по классу баян. Свои первые шаги в музыке сделал в ансамбле "Крестьянские дети", который выступал преимущественно на праздниках и свадьбах.
В 1980-х года Кипелов попал в ансамбль "Шестеро молодых", участниками которого также являлись Николай Расторгуев, позже лидер "Любэ", и Сергей Черняков, в дальнейшем барабанщик групп "Альфа" и "Черный Кофе". Впоследствии Кипелов входит в состав ВИА "Поющие сердца", продюсером которых являлся Виктор Яковлевич Векштейн.
В 1985-м году Кипелов становится участником легендарной хеви-метал группы "Ария", в составе которой получает огромную известность. Вместе с коллективом Кипелов записал 8 альбомов, которые имели огромый успех. К тому же группа регулярно давала гастроли в России и за рубежом.
1 сентября 2002 года Валерий Кипелов, Сергей Терентьев и Александр Манякин образовали группу "Кипелов". Особую популярность получила песня "Я свободен", ставшая главным хитом группы, она стала лидером хит-парадов "Чартова дюжина" и "MTV Россия" top-20. В 2004 году коллектив получил престижную премию "MTV Russia Music Awards" в номинации "Лучшая рок-группа".
В 2017 году группа представила свой третий альбом "Звёзды и Кресты", который вышел на лейбле "Navigator Records".
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