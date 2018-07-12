Кто такие «отморозки» на самом деле

Слово «отморозок» в современном русском языке имеет два смысла. В первом случае так называют людей, полностью лишенных каких бы то ни было моральных принципов, готовых на любую подлость и противозаконный поступок.

Слово изначально употреблялось в воровском жаргоне XIX века. Оно означает оборванца, отброса общества, представителя маргинальной молодежи, который не знает настоящих воровских законов, но при этом совершает противоправные действия.

К «настоящему» воровскому миру такие товарищи никакого отношения не имеют, как правило, до первой судимости. Воры в закон и рецидивисты, строго придерживающиеся воровских законов, с презрением относятся к отморозкам. Преступления последних обычно откровенно глупы и неоправданно жестоки. Современный синоним слова «отморозок» — «гопник».

Во втором случае «отморозками» обзывают глупых, очень туго соображающих людей. Изначально так называли полностью опустившихся наркоманов, у которых налицо были все признаки полной деградации личности: моральное разложение, полная утрата способности ясно оценивать окружающую ситуацию, проживание в мире наркотических видений и ожидания очередной дозы наркотика.

«Отмороженные» на Руси

Интересно, что слова «отморозок», «отмороженный» и «мерзавец» имеют один общий праславянский корень -мърз-. Само слово «мерзавец» произошло от слова «мерзлый». Логическую связь легко уловить даже сейчас. Мерзавец — человек, у которого как будто отморожено чувство стыда, вины и сострадания. Это лицо, у которого все нормальные человеческие качества умерли.

Много веков назад у жителей Руси, которая всегда славилась сильнейшими морозами, низкая температура ассоциировалась с чем-то отвратительным, смертельным, угрожающим человеческому существованию. Бесчувственность, жестокость, черствость были из того же разряда, поэтому и назывались словами, обозначающими мороз.

Также «отморозками» в некоторых северных регионах называли трупы людей, погибших в сильную стужу, в буквальном смысле замерзших. Такое нередко случалось с пьяницами или бродягами «без роду, без племени», тогда как люди добропорядочные и семейные сидели в сильный мороз дома и занимались хозяйством.

Именно поэтому со временем слово «отморозок» приобрело негативное значение. Смерть на морозе всегда казалась подозрительной и могла быть как следствием аморального образа жизни, так и определенной обреченности или даже убийства. Со временем это значение закрепилось и было перенесено на живых людей с преступными склонностями.