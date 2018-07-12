Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!

Вот уже несколько месяцев певец Шура находится в сложнейшей ситуации. Артист лишился единственного жилья. Квартиру в Москве он приобрел 15 лет назад. Но и в страшном сне не мог себе представить, что настанет день, когда к нему придут посторонние люди и будут уверять, что жилплощадь отныне принадлежит им. О всех перипетиях этой трагичной истории Шура поведал нашим корреспондентам в эксклюзивном интервью.

— В 2002 году я решил купить себе квартиру, — рассказывает 43-летний певец. — Пришел в компанию «Столица», с работниками которой я на тот момент дружил. Они мне предложили заключить контракт с ЗАО «Градострой». Так вот, «Столица» мне подобрала квартиру, а «Градострою» я выплатил 30 тысяч долларов в качестве первого взноса. Жилье мне продали по себестоимости — в районе 900 долларов за квадратный метр. Тогда курс доллара был около 28 рублей. Получается, квартира стоила 95 тысяч долларов. Но я на тот момент был наркоман еще тот, и для меня это были бешеные деньги. Беда в том, что я не был юридически подкован, не читал никаких бумаг, занимался своей карьерой. Мне было некогда во все вникать. Я лишь исправно носил денежки в компанию. У меня оставался долг — 25 тысяч, но мне сказали, что я могу въезжать в квартиру, делать там ремонт и жить. Договорились, что эти деньги я либо отработаю бартером за свои концерты, либо внесу позднее. Я так и сделал. Въехал в бетонные стены, сделал ремонт, который обошелся мне более чем в три миллиона рублей. Жил себе спокойно, оплачивая все коммунальные услуги.

Певец за все эти годы и предположить не мог, что компания, оказывается, записала квартиру не на его имя.

— И вот наступает мой день рождения в этом году, — грустно вздыхает любимец публики. — Через три дня после него я выхожу на улицу, чтобы купить водички. А у подъезда стоят два красивых молодых человека с бумагами на мою квартиру и абсолютно культурно, безо всяких наездов говорят: «Александр, мы приобрели эту квартиру!» Оказалось, что «Столица» записала мое жилье на своего сотрудника Арабова Мурада Мансуровича. Я в шоке, убегаю с горя в кусты реветь. Боялся, что сейчас вообще зайдут за мной в квартиру и тут же меня выселят. Но слава Богу, мы с новыми собственниками договорились, что я у них арендую жилье на полгода за 60 тысяч рублей в месяц.

Новые владельцы уже планируют выставить квартиру на продажу.

— Я пока даже боюсь думать о том, куда я пойду, — сетует артист. — Чтобы взять ипотеку, нужен первичный взнос. У меня его нет. Грубо говоря, нужно на это миллионов восемь, а у меня гонорары не по миллиону рублей, и я вообще пока что отказался от всех гастролей из-за всех этих разбирательств. А еще мне сейчас нужно платить адвокатам, ведь я хочу подать заявление в суд, чтобы компания исполнила свои обязательства и предоставила жилье в мою собственность.

Шура заверил нас, что он сейчас даже и не мечтает о какой-то небывалой роскоши:

— Как известно, судебные разбирательства очень длинные и непредсказуемые. Но переезжать мне куда-то надо сейчас. Я привык жить там, где зелено, очень люблю свой Ленинский район, — делится звезда. — Но тут уже выбирать не приходится. Где дадут, там и поселюсь. Хорошо, если бы нашлись люди, которые смогли бы дать ипотеку без первоначального взноса. Потому что снимать квартиру и платить деньги вникуда я не хочу.

Руку помощи Шуре уже предложили Андрей Малахов Виктор Рыбин , сказав, что могут дать ключи от своих жилищ. Мама певца Светлана Ивановна, с которой он помирился полгода назад после 25 лет недопонимания, тоже стала уговаривать сына переехать к ней в Новосибирск. А также артиста завалили письмами поклонники из многих регионов России с предложениями поселиться у них.

— Одна женщина написала: «Я живу одна в трехкомнатной квартире, приезжай, я тебе две комнаты отдам», — улыбается Шура. — В основном пишут, конечно, не из Москвы, в глубинке люди более отзывчивые. Но я из Москвы не уеду, у меня тут работа. Обидно еще то, что столько сейчас неправды пишут о моей ситуации. Говорят, что квартиру у меня забрали за долги, наркотики и прочее. А адвокату моему написали, что я на этом делаю себе пиар и никакую квартиру у меня не отбирали. На данный момент интервью с вами — это единственный правдивый печатный источник информации. А пока большинство изданий делает так: я сказал им одно слово, а они еще десять сочинят!

Стоит отметить, что плачевная ситуация с жильем у Шуры не впервые. На заре своей карьеры, когда он только переехал в Москву, будущей звезде довелось целую неделю провести в Ботаническом саду, питаясь растущими там ягодами.

— Начинал бо́мжем, так и продолжаю, — грустит артист. — Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку? Кстати, первое мое жилье в Москве после ботанического сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой. На тот момент я уже начал петь в одном заведении за тарелку супа, а ее я проводил с собой. Она там зарабатывала деньги. А еще я кормил ее собаку породы пекинес, когда Танька надолго уезжала. Помню, как я думал: лучше самому морковку съесть или накормить ею собаку.