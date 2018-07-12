Как завоевать девушку своей мечты

Сколько раз ты обещал себе наконец подойти к понравившейся тебе девушке, но в самый ответственный момент находил тысячу причин, чтобы с ней не знакомиться? То времени не хватало, то ты убеждал себя, что у нее, скорее всего, есть парень и нет смысла к ней подходить. На самом же деле проблема заключается в неуверенности, страхе получить отказ и быть отвергнутым. Мы воспринимаем это как личное оскорбление, но на деле отказ — это всего лишь отказ и ничего более. Сегодня мы поговорим о том, почему ты до сих пор ты не встречаешься с девушкой своей мечты и как это исправить. Задача стоит непростая, ведь работать над самим собой, как правило, тяжелее всего. В этом деле, помимо саморазвития, лучше всего обратиться к профессионалу, человеку, который поможет не только преодолеть собственные комплексы, но и расскажет, как лучше всего общаться с девушками и при этом не чувствовать себя неловко. Таким человеком для тебя может стать Игорь Лапин — маэстро обольщения, который не только соблазнил множество прекрасных дев, но и помог почти что двум тысячам парней обрести уверенность, разнообразную, насыщенную сексуальную жизнь и отношения. Подробнее об Игоре Лапине ты можешь узнать на его сайте.

Неуверенность и страх, с которыми необходимо бороться

Ты можешь из раза в раз сваливать все на обстоятельства, находить оправдания для себя и даже винить других людей в том, что до сих пор рядом с тобой нет девушки, о которой мечтал. Но когда настает время объективного анализа проблемы, то приходит понимание того, что всему виной ты сам, а точнее, твоя неуверенность. Поверь, нет ни одного мужчины, который бы не испытывал сомнений, некого страха при первых попытках познакомиться с девушками. Подойти первым, сказать простое «привет» может быть непростой задачей, если девушка по-настоящему нравится. Но стоит перебороть себя, и, возможно, через некоторое время вы будете смотреть фильм у тебя дома. Если же ты чувствуешь, что тебе нужна помощь опытного человека, то всегда можешь обратиться к пикап-тренеру Игорю Лапину и заказать его уникальные пикап-тренинги, которые помогут перейти на новый уровень общения с девушками. Важно отметить, что на его курсах даются упражнения и задания, которые необходимо выполнять, так что если ты патологически всего стесняешься, то придется перебороть себя, слушать наставления тренера, в противном случае ничего не выйдет. Если же ты готов отбросить свои слабости, то с большей вероятностью к концу обучения ты найдешь девушку, о которой давно мечтал. Суть в том, что, зная простые правила и должным образом выполняя некоторые алгоритмы действий, ты сможешь завоевать любую девушку, о которой только мог мечтать.

Неординарность и непосредственность

Именно эти качества многие девушки ценят наравне с хорошей фигурой и престижной работой. Девушки устают от классических сценариев обыденных свиданий, на которых им приходилось бывать. Первая встреча, поход в кафе, прогулка по парку, затем ты провожаешь ее до дома, и вы расходитесь. Вторая встреча может особо и не отличаться от первой, а это, согласись, скучно, и такое времяпрепровождение в итоге превращается в собеседование, а не романтический вечер. К определенному моменту ты и сам устанешь от этого, так что тебе придется удивлять. Не бойся делать нестандартные поступки: быть неординарным — это единственный способ запомниться девушке и надолго остаться в ее памяти, ведь когда мы долго думаем о ком-то, то невольно начинаем искать достоинства у этого конкретного человека. Скорее всего, ты слышал о тех случаях, когда девушка уходила от успешного предпринимателя к более «приземленному», но творческому человеку, который мог понять все тонкости ее душевной конституции и был способен своим романтизмом заполнить пустоты в душе, которые образовались в прошлых отношениях из-за недостатка внимания. Тебе это могло показаться как минимум поступком нелогичным, но непостижимая женская натура выбрала для себя неординарного человека, который обеспечит ей душевный комфорт и радость жизни.

Подходы к свиданиям могут быть разными, но если с этим у тебя возникают некоторые проблемы, то не стесняйся обращаться к профессионалам. Игорь Лапин — это человек, который реально может обучить тому, как затаскивать девушек в постель. Неважно, хочешь ли ты научиться знакомиться в клубах, соблазнять недоступных на первый взгляд женщин или же вернуть бывшую, — Игорь Лапин тебя всему этому научит. Когда-то он тоже был простым парнем, которому отказывали. Но он продолжал искать правильный подход к девушкам, изучал различные техники общения и, самое главное, много практиковался. Это заняло определенное время: Игорь общался с многими девушками, искал универсальный подход, с помощью которого можно завоевать любую девушку, работал над ошибками и в итоге создал уникальную авторскую методику. Сегодня у него за плечами не просто огромный опыт, а своя онлайн-школа, в которой каждый желающий может обучиться искусству обольщения.

Не забывай о внешности и правильном позиционировании себя

Внешность пусть и не главное, но следить за собой ты обязан. Каким бы интересным и разносторонним человеком ты ни был, вряд ли тебе удастся познакомиться с девушкой, если от тебя неважно пахнет, а внешний вид оставляет желать лучшего. Необязательно покупать брендовую одежду, чтобы произвести впечатление на девушку, — достаточно выглядеть опрятно и стильно комбинировать вещи, не надевая носки под сандалии. Сандалии вообще лучше не носить. Физическая форма имеет не меньшее значение, но тебе необязательно быть культуристом, чтобы на тебя обратили внимание. Поддерживай тело в форме, следи за своим рационом и пару раз в неделю посещай тренажерный зал — все остальное за тебя сделает метаболизм и мышечная память. Если ты худоват или же, наоборот, пробыл у бабушки чуть дольше положенного времени, то подбирай такую одежду, которая будет подчеркивать достоинства твоей фигуры, а не недостатки. Соблюдай эти правила и считай, что полдела уже сделано. Но в итоге ты можешь быть красавцем, однако из раза в раз терпеть неудачу из-за неправильных действий. Для женщин также важна внутренняя составляющая, мужской стержень, который они так ищут. Женщины любят сильных мужчин, но в тот же момент они очень эмоциональны, так что тебе просто необходимо научиться правильно общаться, давать эмоцию, чтобы завладеть вниманием девушки и вызвать у нее интерес. Забудь о прошлых неудачах, забудь о том, каким человеком ты был раньше и строй новую реальность. Сегодня ты успешен, весел, харизматичен, обаятелен, и, даже если некоторое время назад на тебя девушки не обращали никакого внимания, забудь, ведь этот период в твоей жизни закончился.

Спроси совета

Если ты видишь, что общение с девушками не клеится, то всегда можешь спросить совета у более опытного товарища, ведь со стороны проблемы всегда виднее, да и опыт в отношениях с девушками зачастую имеет решающее значение. Может оказаться и так, что к друзьям обращаться не захочется, и ты примешь решение проконсультироваться у профессионала. Игорь Лапин комплексно проработает твою проблему и поможет измениться. Его курсы помогут побороть страх; на них ты научишься знакомиться; узнаешь, как найти девушку для длительных отношений, а при желании даже поймешь, как вернуть бывшую девушку. Первоначальная получасовая консультация поможет выявить проблемы и составит план, который сможет их решить. Игорь использует комплексный подход, начиная от проработки личностных данных и заканчивая изменением информации в социальных сетях. Результат достижим для всех, главное — преодолеть внутренние комплексы, зажимы и слушать советы пикап-тренера.

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