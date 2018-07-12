Ещё
Что стало с черкесами после Кавказской войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало с черкесами после Кавказской войны 

Русская семерка 4 часа назад
Фото: Русская семерка
21 мая в 3-х республиках — Кабардино-Балкария, Адыгея и Карачаево-Черкесия — официальный Черкесский день траура. Траур связан с победой России в Кавказской войне, и депортацией адыгов (черкесов), проживающих в Причерноморье.
Последним было предложено на выбор либо стать подданными Российской империи и переехать в заболоченные районы Кубани, либо переселяться на территорию Османской империи. Основная часть черкесского населения выбрала иммиграцию в Турцию, в результате чего за границей образовалась внушительная по численности диаспора (сейчас она насчитывает порядка 3-4 млн человек).
Точкой отсчета траурного «празднования» черкесы считают парад войск страны-победительницы в войне, проведенный 21 мая 1864-го российским генералом Павлом Граббе в районе поселка Кбаада (сейчас это Красная Поляна). Этот день западные СМИ, диаспора и жители 3-х адыгейских республик называют днем геноцида черкесов.

Позиция России сейчас

Правительство РФ не признает факта геноцида, но в целом лояльно относится к официальному нерабочему и траурному дню 21 мая. Осенью 2006-го Владимир Путин подписал прямо противоположный указ — о праздновании добровольного вхождения черкесских республик в состав Российской империи. День празднования назначен на 7 октября.

Факты о депортации

По окончании Кавказской войны из захваченных территорий массово выселялись не только сами черкесы, но и родственные им племена: абхазы, абазины, убыхи и пр. Их место заняли русские из центральный областей России, казаки и армяне. Сохранились документальные свидетельства того, что выселение черкесов сопровождалось насильственными действиями: сожжением домов, угоном скота, уничтожением виноградников.
Черкесов выселяли массово. Османскую империю захлестнула волна иммигрантов. Дошло до того, что турецкие власти потребовали от России выселять не более 5-ти тысяч семей адыгов в год. Об этом написал императору российский поверенный при султанском дворе Е. П. Новиков. Черкесов, которые отказывались освобождать принадлежавшие им селения, сгоняли на Черноморское побережье. Там в ожидании насильственного выселения в Турцию они умирали от болезней и голода.
Предприимчивые турецкие коммивояжеры, которые брались переправлять черкесов на другой берег, набивали торговые суда под завязку. Многие переселенцы гибли во время пути от удушья и голода. Сколько кавказцев покинуло свое прежнее место жительства и эмигрировало в Турцию, не установлено.
В 1997 году эти события XIX века были официально признаны Народным Собранием Абхазии геноцидом против черкесского народа. В 2011-ом это признала Грузия, в 2014-ом — Украина.

Альтернативные версии

Противники версии о геноциде черкесов утверждают, что производимая Россией в XIX веке депортация не имеет ничего общего с физическим уничтожением народности, что подразумевает само понятие «геноцид». К тому же Российская империя выселяла черкесов в ответ на их постоянные набеги на соседние — и российские в том числе — территории.
Большую роль сыграла и турецкая пропаганда. Османской империи был на руку приток дешевой рабочей силы. Последним аргументом в пользу этой версии стали тонны архивных документов, подтверждающих то, что Россия не только не запрещала адыгам после войны возвращаться в родные места, но и во многих случаях способствовала этому.
Такая политика продолжалась и после 1917-го. Советское правительство содействовало возвращению черкесов на их историческую родину. Это признают как проживающие сейчас на Кавказе адыги, так и черкесская диаспора за рубежом.
Русская семерка: последние новости
Гибель актера Александра Белявского: что произошло на самом деле Стал ли предатель Власов спасителем Москвы в 1941 году Как русская «баба» Мария Цуканова убила 90 японских самураев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что расстреляли трех советских школьников1
Какие фамилии носят потомки Рюриковичей3
«Закрой глаза, я стерилизую»
Эти факты изменят ваше представление об истории3
Гибель Белявского: что произошло на самом деле5
Видео
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
04:24
Эти факты изменят ваше представление об истории
Истории
06:40
Подтверждения того, что в жизни кругом обман
Безумный мир
11:37
Запрещенное оружие, которое всё-таки используется
Безумный мир
13:22
Загадки истории, которые все-таки разгадали
Истории
07:11
Вещи, которые раньше выглядели по-другому
Вещи
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение