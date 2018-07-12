Не глотай: 7 веских причин отказаться от этого в оральном сексе

Оральный секс с хорошим партнером и в правильных обстоятельствах может быть весьма приятным. Но когда дело близится к завершению, у тебя есть три варианта: быстро отстраниться, выплюнуть или проглотить. И то, как ты поступишь, — твой личный выбор, а не навязанный извне. Вот несколько веских причин не глотать.

18+

1. Ты только что почистила зубы

И всем известно, что после этого нельзя есть, это вредно для гигиены полости рта.

2. Несмотря на его уверения, в сперме не так уж много белка

Да, это не протеиновый батончик! Белок в ней есть, но в смузи или молочном коктейле его в разы больше.

3. Ты плотно поела

И чувствуешь, что места внутри больше нет. К тому же, если уж выбирать, то хотелось бы съесть сладкого, а не выпить соленого.

4. Ты хочешь сказать что-то важное

А с полным ртом неудобно.

5. Ты на строгой диете из овощей без соли

Может, в другой раз, когда уже можно будет?

6. Сегодня неподходящий день

Но когда-нибудь наступит правильный. Может, даже скоро.

7. Минет — сам по себе праздник

Так что пусть радуется, что ты вообще на него согласилась.

Читайте НАС ВКонтакте