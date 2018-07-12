Не глотай: 7 веских причин отказаться от этого в оральном сексе 

Оральный секс с хорошим партнером и в правильных обстоятельствах может быть весьма приятным. Но когда дело близится к завершению, у тебя есть три варианта: быстро отстраниться, выплюнуть или проглотить. И то, как ты поступишь, — твой личный выбор, а не навязанный извне. Вот несколько веских причин не глотать.
18+
1. Ты только что почистила зубы
И всем известно, что после этого нельзя есть, это вредно для гигиены полости рта.
2. Несмотря на его уверения, в сперме не так уж много белка
Да, это не протеиновый батончик! Белок в ней есть, но в смузи или молочном коктейле его в разы больше.
3. Ты плотно поела
И чувствуешь, что места внутри больше нет. К тому же, если уж выбирать, то хотелось бы съесть сладкого, а не выпить соленого.
4. Ты хочешь сказать что-то важное
А с полным ртом неудобно.
5. Ты на строгой диете из овощей без соли
Может, в другой раз, когда уже можно будет?
6. Сегодня неподходящий день
Но когда-нибудь наступит правильный. Может, даже скоро.
7. Минет — сам по себе праздник
Так что пусть радуется, что ты вообще на него согласилась.
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