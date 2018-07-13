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Горячие жены миллиардеров
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Горячие жены миллиардеров 

Рамблер 2 часа назад
Легко ли быть женой миллиардера? С одной стороны, эти женщины могут позволить себе любую прихоть, с другой стороны, им приходится постоянно быть на виду и соответствовать статусу. Но кто же они, спутницы жизни самых богатых людей планеты?
1. Сальма Хайек, жена Франсуа Анри Пино, французского миллионера. Сальма уже добилась известности как модель и актриса и к моменту брака была финансово обеспечена. После свадьбы она решила остаться финансово независимой от супруга, поскольку ещё в начале романа она дала понять избраннику, что находится рядом с ним не ради денег.
2. Мелания Трамп, жена Дональда Трампа, президента США. Уроженка Словении начала работать модель в 16 лет, позднее перебралась в США. В 1998 году она познакомилась с Дональдом, но изначально отказалась встречаться с ним. Спустя 6 лет пара обручилась. Сегодня первая леди США — дизайнер аксессуаров и драгоценностей.
3. Стефани Сеймур, жена Питера Бранта, миллионера, издателя им коллекционера. Стефани с 14 лет была моделью, сотрудничала с десятками известных брендов, снималась в клипах. Брант стал вторым мужем Сеймур, ему она родила троих детей.
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