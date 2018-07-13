Горячие жены миллиардеров

Легко ли быть женой миллиардера? С одной стороны, эти женщины могут позволить себе любую прихоть, с другой стороны, им приходится постоянно быть на виду и соответствовать статусу. Но кто же они, спутницы жизни самых богатых людей планеты?

1. Сальма Хайек , жена Франсуа Анри Пино, французского миллионера. Сальма уже добилась известности как модель и актриса и к моменту брака была финансово обеспечена. После свадьбы она решила остаться финансово независимой от супруга, поскольку ещё в начале романа она дала понять избраннику, что находится рядом с ним не ради денег.

2. Мелания Трамп, жена Дональда Трампа , президента США. Уроженка Словении начала работать модель в 16 лет, позднее перебралась в США. В 1998 году она познакомилась с Дональдом, но изначально отказалась встречаться с ним. Спустя 6 лет пара обручилась. Сегодня первая леди США — дизайнер аксессуаров и драгоценностей.