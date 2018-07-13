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Маникюр, который держится целый месяц! (Ты можешь сделать его бесплатно!)
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Маникюр, который держится целый месяц! (Ты можешь сделать его бесплатно!) 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Чтобы маникюр радовал тебя как можно дольше, выбирай стойкое покрытие. Лаки Fedua как раз из таких. Идеальное покрытие продержится до четырех недель без сколов и царапин, а цветовая палитра никого не оставит равнодушным. К тому же лаки Fedua называют самыми безопасными — в них нет вредных веществ, а в состав входят экстракты водорослей и минералов, которые укрепляют ногтевую пластину.
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Оценить стойкие эколаки ты можешь в салоне 13 Beauty by Black Star. 23 июня там пройдет клиентский день, и при записи на маникюр и педикюр ты получишь покрытие Fedua абсолютно бесплатно! Советуем уже сейчас бронировать места, уверены — желающих будет много.
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Адрес: ул. Большая Дмитровка, 9/1  Телефон: +7 (499) 110 33 13  Сайт: 13girls.com  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/manikyur-kotoryj-derzhitsya-tselyj-mesyats-ty-mozhesh-sdelat-ego-besplatno/
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