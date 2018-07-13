Маникюр, который держится целый месяц! (Ты можешь сделать его бесплатно!)

Чтобы маникюр радовал тебя как можно дольше, выбирай стойкое покрытие. Лаки Fedua как раз из таких. Идеальное покрытие продержится до четырех недель без сколов и царапин, а цветовая палитра никого не оставит равнодушным. К тому же лаки Fedua называют самыми безопасными — в них нет вредных веществ, а в состав входят экстракты водорослей и минералов, которые укрепляют ногтевую пластину.

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Оценить стойкие эколаки ты можешь в салоне 13 Beauty by Black Star. 23 июня там пройдет клиентский день, и при записи на маникюр и педикюр ты получишь покрытие Fedua абсолютно бесплатно! Советуем уже сейчас бронировать места, уверены — желающих будет много.

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Адрес: ул. Большая Дмитровка, 9/1 Телефон: +7 (499) 110 33 13 Сайт: 13girls.com Подробнее: https://peopletalk.ru/article/manikyur-kotoryj-derzhitsya-tselyj-mesyats-ty-mozhesh-sdelat-ego-besplatno/