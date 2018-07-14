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3 голливудские знаменитости, которые не умеют отдыхать
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3 голливудские знаменитости, которые не умеют отдыхать 

Harper’s Bazaar 24 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Анджелина Джоли
«Расслабляться я не умею — от слова «совсем», вот серьезно. Мне нравится жить во Франции, потому что от нее рукой подать и до Африки, и до Азии, куда я часто летаю с благотворительными миссиями. Если выдается свободная минутка, ни в коем случае не сижу без дела — читаю или работаю над новыми проектами».
Ева Мендес
«Я не была в отпуске уже несколько лет. И наверное, даже если бы время на него нашлось, постоянно сидела бы в телефоне и решала рабочие моменты. Это как карусель, с которой ты никак не можешь сойти».
Наоми Уоттс
«Я все время в движении. И знаете, это очень плохо. Потому что ты начинаешь терять себя и совершенно не концентрируешься на собственных мыслях и переживаниях. Работаю над собой в этом направлении, но пока, откровенно говоря, мало что получается».
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