3 голливудские знаменитости, которые не умеют отдыхать

«Расслабляться я не умею — от слова «совсем», вот серьезно. Мне нравится жить во Франции, потому что от нее рукой подать и до Африки, и до Азии, куда я часто летаю с благотворительными миссиями. Если выдается свободная минутка, ни в коем случае не сижу без дела — читаю или работаю над новыми проектами».

«Я не была в отпуске уже несколько лет. И наверное, даже если бы время на него нашлось, постоянно сидела бы в телефоне и решала рабочие моменты. Это как карусель, с которой ты никак не можешь сойти».

«Я все время в движении. И знаете, это очень плохо. Потому что ты начинаешь терять себя и совершенно не концентрируешься на собственных мыслях и переживаниях. Работаю над собой в этом направлении, но пока, откровенно говоря, мало что получается».