Что Александру II предсказала парижская цыганка

Александра II можно считать рекордсменом в русской и даже мировой истории по числу совершенных на него покушений. Русский император шесть раз оказывался на волоске от смерти, как и предсказала ему когда-то парижская цыганка.

«Ваше величество, вы обидели крестьян…»

4 апреля 1866 г. Александр II прогуливался с племянниками в Летнем саду. За променадом императора наблюдала через ограду большая толпа зевак. Когда прогулка закончилась, и Александр II садился в карету, раздался выстрел. Впервые в русской истории злоумышленник стрелял в царя! Толпа чуть не растерзала террориста. «Дурачьё! — кричал он, отбиваясь — Я для вас это делаю!». Это был член тайной революционной организации Дмитрий Каракозов

На вопрос императора «почему ты стрелял в меня?» он дерзко ответил: «Ваше величество, вы обидели крестьян!». Тем не менее, именно крестьянин, Осип Комиссаров, толкнул незадачливого убийцу под руку и спас государя от верной гибели. Каракозова казнили, а в Летнем саду в память о спасении Александра II поставили часовню с надписью на фронтоне: «Не прикасайся к Помазаннику Моему». В 1930 г. победившие революционеры часовню снесли.

«Имея в виду освобождение родины»

25 мая 1867 года, в Париже, Александр II и французский император Наполеон III ехали в открытом экипаже. Внезапно из восторженной толпы выскочил человек и дважды выстрелил в русского монарха. Мимо! Личность преступника установили быстро: поляк Антон Березовский пытался отомстить за подавление польского восстания русскими войсками в 1863 г.

«Две недели тому назад у меня родилась мысль цареубийства, впрочем, я питал эту мысль с тех пор, как начал себя сознавать, имея в виду освобождение родины», — сбивчиво изъяснялся поляк на допросе. Французские присяжные приговорили Березовского к пожизненной каторге в Новой Каледонии.

Пять пуль учителя Соловьева

Очередное покушение на императора произошло 14 апреля 1879 г. Гуляя в дворцовом парке, Александр II обратил внимание на молодого человека, быстро идущего в его сторону. Незнакомец успел выпустить в императора пять пуль (и куда только смотрела охрана?!), пока не был обезоружен.

Не иначе, как чудо спасло Александра II, не получившего ни царапины. Террористом оказался школьный учитель, а «по совместительству» — член революционной организации «Земля и воля» Александр Соловьёв. Его казнили на Смоленском поле при большом стечении народа.

«Почему они преследуют меня словно дикого зверя?»

Летом 1879 г. из недр «Земли и воли» возникла ещё более радикальная организация — «Народная воля». Отныне в охоте на императора не будет места «кустарщине» одиночек: за дело взялись профессионалы. Помня о провале предыдущих покушений, народовольцы отказались от стрелкового оружия, выбрав более «надёжное» средство — мину. Они решили взорвать императорский поезд на пути между Петербургом и Крымом, где Александр II ежегодно отдыхал.

Террористы, возглавляемые Софьей Перовской, знали, что первым следует грузовой поезд с багажом, а Александр II и его свита едут во втором. Но судьба вновь уберегла императора: 19 ноября 1879 года сломался паровоз «грузовика», поэтому первым поехал поезд Александра II. Не зная об этом, террористы пропустили его и подорвали другой состав. «Что они имеют против меня, эти несчастные? — горестно произнёс император. — Почему они преследуют меня, словно дикого зверя?».

«В логове зверя»

А «несчастные» готовили новый удар, решив взорвать Александра II в его собственном доме. Софья Перовская узнала, что в Зимнем дворце ремонтируются подвалы, в том числе — винный погреб, «удачно» расположенный прямо под императорской столовой. И вскоре во дворце появился новый столяр — народоволец Степан Халтурин . Пользуясь удивительной беспечностью охраны, он ежедневно проносил в погреб динамит, пряча его среди строительных материалов.

Вечером 17 февраля 1880 года во дворце планировался торжественный ужин в честь приезда в Петербург принца Гессенского. Халтурин установил таймер бомбы на 18.20. Но вновь вмешался случай: поезд принца опоздал на полчаса, ужин перенесли. Страшный взрыв унёс жизни 10 солдат, ранило ещё 80 человек, но Александр II остался невредим. Словно какая-то таинственная сила отводила от него смерть.

«Честь партии требует, чтобы царь был убит»

Оправившись от шока после взрыва в Зимнем дворце, власти начали массовые аресты, нескольких террористов казнили. После этого руководитель «Народной воли» Андрей Желябов заявил: «Честь партии требует, чтобы царь был убит». Александра II предупреждали о новом покушении, но император спокойно ответил, что находится под божественной защитой. 13 марта 1881 года он ехал в карете с небольшим конвоем казаков по набережной Екатерининского канала в Петербурге. Внезапно один из прохожих бросил в карету какой-то свёрток. Раздался оглушительный взрыв. Когда дым рассеялся, на набережной лежали убитые и раненые. Однако Александр II снова обманул смерть…

Охота закончена

…Нужно было скорее уезжать, но император вышел из кареты и направился к раненым. О чём он думал в эти мгновения? О предсказании парижской цыганки? О том, что сейчас пережил шестое покушение, а седьмое станет последним? Мы никогда этого не узнаем: к императору подбежал второй террорист, грянул новый взрыв. Предсказание сбылось: седьмое покушение стало для императора роковым…

Александр II скончался в тот же день в своём дворце. «Народная воля» была разгромлена, её руководители казнены. Кровавая и бессмысленная охота на императора завершилась гибелью всех её участников.