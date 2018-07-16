Что Анна Леопольдовна сделала для России

Эпоха дворцовых переворотов возносила на российский трон самых неожиданных личностей, в числе которых была Анна Леопольдовна — племянница бездетной императрицы Анны Иоанновны. На её долю выпало скоротечное правление в качестве регентши при малолетнем императоре Иване VI, которое длилось 1 год — с 1740 по 1741 год.

Превращение в правительницу

Названая при рождении Елизаветой-Христиной, а в православии наречённая Анной, дочь Леопольда Макленбургского была приближена ко двору в возрасте 13 лет, и с этого момента началась подготовка её светлого будущего, которое на деле оказалось очень печальным.

Её властвовавшая тетушка Анна Иоанновна задумала передать свой престол будущему сыну Анны Леопольдовны, но для этого сначала надо было найти для племянницы мужа. Выбор императрицы пал на племянника австрийского монарха Карла VI — Антона Брауншвейгского. Точку зрения Анны Леопольдовны никто не учитывал, а она между тем питала страстные чувства к саксонскому дипломату Карлу Линару.

Несмотря на равнодушие к жениху в 1739 году Анна Леопольдовна венчалась с Антоном-Ульрихом, а спустя год подарила ему сына Иоанна, который согласно завещанию становился престолонаследником после смерти Анны Иоанновны.

Долго ждать этого события не пришлось, через три месяца Анна Иоанновна скончалась, а двухмесячный Иоанн был объявлен императором Иоанном VI, к которому в качестве регента был приставлен Бирон. Однако фавориту Анны Иоанновны не удалось править страной до совершеннолетия малыша, поскольку через месяц его мама дала своё согласие фельдмаршалу Миниху на арест нелюбимого всеми Бирона. После задержания Бирон передал все свои права великой княгине Анне Леопольдовне.

Так управление огромной империей оказалось в руках простодушной и доверчивой, милосердной и далёкой от политики Анны Леопольдовны, работавшей в тесном сотрудничестве с кабинетом министров.

Указы про шутов и роскошь

За время регентства Анна Леопольдовна подписала 185 указов, среди которых в числе первых значился законодательный акт об упразднении придворных шутов, поскольку она не считала унижение человеческого достоинства забавным развлечением.

Другим необычным указом Анна Леопольдовна запрещала подданным носить пышные одежды, а иностранным купцам привозить в Россию слишком дорогие товары.

Указы православные

Призывавшая к материальной сдержанности Анна Леопольдовна никогда не скупилась на духовные расходы. При ней православная церковь получала богатые пожертвования и смогла вернуть себе земли, отобранные при секуляризации.

Регентша упразднила ограничения для жаждущих постричься в монахи, а также отменяла смертную казнь чужеземным преступникам, при условии, что они примут православие. Анна Леопольдовна строго соблюдала религиозную обрядность и велела в создании оклада икон использовать только драгоценные материалы.

Милосердные указы

Все действия Анны Леопольдовны на посту регентши свидетельствовали о её непоказной набожности и добром нраве. За время её правления была проведена амнистия политических ссыльных из Сибири, а смертная казнь Бирону заменена на высылку.

Свою безграничную власть при Анне Леопольдовне утратила Тайная канцелярия — организация политического сыска и суда, в застенках которой томились тысячи ни в чем не повинных граждан. Более того, подданные Российской империи получили право писать жалобы на деятельность отраслевых органов и сената, для рассмотрения которых была созвана особая комиссия.

Финансово-административная политика

Политика Анна Леопольдовна в финансово-административном секторе не изобилует значимыми событиями. В целях надзора за финансовым положением страны Анна Леопольдовна дала распоряжение правительственным учреждениям отправлять министрам ведомости об их доходах и расходах, для анализа которых была создана специальная комиссия.

В интересах торговли был разработан Устав о банкротах, а производители сукна руководствовались в своей деятельности «Регламентом на суконные и каразейные фабрики», согласно которому нужно было следить за состоянием машин, качеством производимого товара и условиями содержания работников.

Внешняя политика

Внешняя политика Анны Леопольдовны была тесто переплетена с её личной жизнью, в которой соперничали друг с другом муж Антон, любовник Линар, а также генералы Миних и Остерман.

После устранения Бирона роль главного советника при правительнице Анне Леопольдовне досталась тщеславному Миниху, который хотел прибрать власть к рукам, получив взамен чина генералиссимуса пост первого министра по гражданским, военным и дипломатическим делам.

Выше упомянутое воинское звание было даровано мужу регентши Антону, а впоследствии его наделили полномочиями, при которых Миних должен был отчитываться перед принцем обо всех армейских делах. Ещё больше усугубило положение Миниха, когда в вопросах внешней политики его подчинили Остерману. Вынести такого унижения Миних не смог и подал в отставку, которая была принята.

Вместе с уходом Миниха закончилась благосклонное отношение Анны Леопольдовны к Пруссии, с которой по призыву Миниха в конце 1740 года был заключен двадцатилетний союзный договор, противоречивший тексту подписанного в 1726 году союзного договора с Австрией.

Связанная с двумя воюющими сторонами союзными договорами Российская империя всё же пообещала боевую помощь Австрии, которой симпатизировал не только Остерман, но и родившиеся на её земле супруг и любовник Анны Леопольдовны.

Очевидное сближение Российской империи и Австрии шло вразрез с международными интересами Франции, которой удалось подговорить Швецию 28 июня 1741 года начать войну с Анной Леопольдовной.

Требовавшие пересмотра условий Ништадтского мира и возвращения Прибалтики шведы, располагая сведениями о плохой политической подкованности Анны Леопольдовны, рассчитывали на легкую победу, но генералы российской армии знали своё дело и разбили врага.

Договор с турками

Ещё одну службу Анне Леопольдовне генералы сослужили в турецком вопросе, который после подписания мирного соглашения при Анне Иоанновне так и не был урегулирован до конца.

Дипломатическая миссия была возложена на плечи генерал-аншефа Александра Румянцева , благодаря настойчивости которого, русским удалось договориться с турками о пограничной линии, об обмене военнопленными, и самое главное о признании императорского титула российского правителя.

Взамен этого Россия взорвала военную крепость Азов и потратила огромные денежные средства на подарки и развлечения турок, однако Анне Леопольдовне мир на южных рубежах был важнее финансовых потерь.

Очередной переворот

За время пребывания на троне Анне Леопольдовне так и не удалось создать мощного государственного аппарата и заручиться поддержкой дворян, следствием этого стал очередной дворцовый переворот, короновавший Елизавету Петровну.

Новая императрица не отличалась милосердным нравом, а потому сослала низложенную Анну Леопольдовну с семьёй в деревню Холмолгоры, где она умерла в возрасте 28 лет, не сумев пережить родильную горячку.