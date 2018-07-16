Выжить при падении с 10 км: чудо Весны Вулович

Стюардесса Весна Вулович занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она выжила после крушения самолета, который рухнул с высоты 10 км, сообщает телеканал «МИР 24».

Девушка не должна была лететь тем злополучным рейсом. На самолет, летевший в Белград, ее направили по ошибке. На высоте 10 тысяч 160 метров на борту произошел взрыв. Самолет начал разрушаться.

Весна находилась в пассажирском салоне. «Громкий взрыв, очень яркий свет и невыносимый холод», — вспоминает она.

Погибли все члены экипажа и пассажиры, кроме Весны. Когда девушку нашли, она была в коме. У нее были переломы основания черепа, трех позвонков, обеих ног и таза. Выздоровев, Вулович вновь захотела летать, но не сложилось.

Ученые не нашли объяснения чуда Вулович. Известно, что когда человек резко оказывается на большой высоте, где нет кислорода, он умирает практически сразу — разрывается сердце. Однако у этой девушки всегда было очень низкое кровяное давление — возможно именно это спасло ее от быстрой смерти в воздухе. А вот почему она осталась цела, упав на землю, — загадка для всех.

Это просто невероятный случай спасения! Девушка выжила после крушения самолета, который рухнул с высоты 10 км. Известно, что когда человек резко оказывается на большой высоте, где нет кислорода, он умирает практически сразу — разрывается сердце. Однако у этой девушки всегда было очень низкое кровяное давление — возможно именно это спасло ее от быстрой смерти в воздухе. А вот почему она осталась цела, упав на землю, — загадка для всех.