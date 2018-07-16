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Выжить при падении с 10 км: чудо Весны Вулович
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Выжить при падении с 10 км: чудо Весны Вулович 

Мир24 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Остаться в живых"
Стюардесса Весна Вулович занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она выжила после крушения самолета, который рухнул с высоты 10 км, сообщает телеканал «МИР 24».
Девушка не должна была лететь тем злополучным рейсом. На самолет, летевший в Белград, ее направили по ошибке. На высоте 10 тысяч 160 метров на борту произошел взрыв. Самолет начал разрушаться.
Весна находилась в пассажирском салоне. «Громкий взрыв, очень яркий свет и невыносимый холод», — вспоминает она.
Погибли все члены экипажа и пассажиры, кроме Весны. Когда девушку нашли, она была в коме. У нее были переломы основания черепа, трех позвонков, обеих ног и таза. Выздоровев, Вулович вновь захотела летать, но не сложилось.
Ученые не нашли объяснения чуда Вулович. Известно, что когда человек резко оказывается на большой высоте, где нет кислорода, он умирает практически сразу — разрывается сердце. Однако у этой девушки всегда было очень низкое кровяное давление — возможно именно это спасло ее от быстрой смерти в воздухе. А вот почему она осталась цела, упав на землю, — загадка для всех.
Это просто невероятный случай спасения! Девушка выжила после крушения самолета, который рухнул с высоты 10 км. Известно, что когда человек резко оказывается на большой высоте, где нет кислорода, он умирает практически сразу — разрывается сердце. Однако у этой девушки всегда было очень низкое кровяное давление — возможно именно это спасло ее от быстрой смерти в воздухе. А вот почему она осталась цела, упав на землю, — загадка для всех.
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