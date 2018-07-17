Правила жизни Джеффа Безоса, главного богача мира

Самым богатым человеком на планете, по версии Bloomberg, стал американский бизнесмен Джефф Безос , состояние которого оценивается в $150 млрд Он богаче, чем кто бы то ни был на земле, по крайней мере с 1982 года — тогда впервые был опубликован рейтинг богатейших людей. Наряду с другими завсегдатаями списка мировых богачей, где на втором месте Билл Гейтс , а Марк Цукерберг — на третьем, Безос сколотил свое состояние в IT‑индустрии. Его главный актив — интернет-магазин Amazon — за 24 года существования из скромной площадки по продаже книг превратился в крупнейшего в мире онлайн-ритейлера, который торгует всем, что только можно представить. Есть у Безоса еще одно детище: аэрокосмическая компания Blue Origin со следующего года планирует продавать туристам путевки на орбиту Земли, и в первой же группе туда собирается отправиться сам миллиардер.

Джеффри Безос родился 54 года назад в штате Нью-Мехико. Его матери на тот момент было 16 лет, отцу — цирковому артисту — на пару лет больше, но тот решил не участвовать в жизни ребенка. У мальчика с детства проявились технический склад ума и большие способности. Как-то, желая показать родным, что хочет спать на настоящей взрослой кровати, он разобрал свою детскую кроватку с помощью отвертки.

Как позже вспоминал Джефф, у него всегда было два образца для подражания: Томас Эдисон Уолт Дисней . Первый был способным изобретателем, но непутевым бизнесменом. Второй — наоборот. Безос мечтал стать гениальным изобретателем и не менее гениальным бизнесменом.

Безос закончил физический факультет Принстонского университета , где изучал компьютерные науки. Его первым стартапом был сервис по доставке новостей по факсу. Кстати, к медиабизнесу Джефф впоследствии не охладел: в 2013 году за $250 млн купил американский издательский дом The Washington Post.

А за 20 лет до этого Безос принял самое главное решение в своей жизни. Предшествовало этому осознание того, что к 1994 году Интернет рос немыслимыми темпами, и в этом празднике жизни Безосу хотелось поучаствовать. Поэтому он решил составить список из 20 товаров, которые можно продавать в Интернете, и остановился на оптимальном варианте — книгах. Так родился Amazon. Хотя сначала Безос хотел назвать компанию Cadabra (сокращенно от Abracadabra). Однако после того, как один из юристов по ошибке назвал компанию Cadaver, что переводится как «труп», Безос поменял название.

Офис интернет-магазина размещался в гараже с дровяной печкой, а встречи с инвесторами Джефф для солидности проводил в местном книжном магазине. Первое время в компании висел колокольчик, который звонил каждый раз, когда кто-то совершал покупку. Через несколько недель его пришлось выключить, звонок не умолкал и мешал работать…

Сейчас Amazon работает по всему миру, в нем трудятся 500 тысяч сотрудников, хотя в Силиконовой долине компанию не считают работодателем мечты. Как начальник Безос очень требователен и поначалу нередко срывался на сотрудниках. Ходят слухи, что он даже нанял специалиста по управлению гневом. Кроме того, бизнесмен известен своей крайней бережливостью. В его компании сотрудникам не предлагаются питание, массаж и прочие развлечения для «перезагрузки» — в отличие от многих других ведущих американских корпораций. Но все это не мешает компании Джеффа быть самой крупной по капитализации в мире: она составляет более $700 млрд и, по оценкам аналитиков, через пару лет может достичь стоимости в $1 трлн, что случится впервые в истории.

При этом, Джефф Безос не верит в навязчивую рекламу. Рекламный бюджет Amazon удивительно мал для компании такого размера. Безос убежден, что даже в эпоху цифровых технологий «сарафанное радио» стало еще важнее. Поэтому он всегда говорил: «Если вы сделаете клиента счастливым, он расскажет это пяти друзьям. Но если вы сделаете его несчастным, об этом узнает пятьсот его знакомых».

Когда Безос только создавал Amazon, а затем Blue Origin, в успех его идей мало кто верил. Наоборот, окружающие смеялись ему в лицо и критиковали задуманное. Но Джефф всегда говорил себе: я буду жалеть, если не попробую. И теперь, когда его спрашивают о главном секрете его успеха, он заявляет: «Распространенный вопрос, который задают в бизнесе: почему? Это хороший вопрос, но куда более ценный: почему нет?».

Три факта о Джеффе Безосе, которые вас удивят:

1. Он снялся в роли инопланетянина в фильме «Стартрек: бесконечность».

2. Он побил рекорд Билла Гейтса по богатству.

3. Он пожертвовал $2,5 млн на лоббирование однополых браков.