Андрей Вышинский: тайна смерти сталинского прокурора

Андрей Вышинский занимал высокий пост прокурора СССР 4 года, а после был министром иностранных дел. В 1953 году он стал представителем Советского Союза в ООН и улетел в США. Через год в Нью-Йорке Вышинский скончался. Причем, причины его смерти в различных источниках до сих пор указаны разные.

Друг по камере

Андрей (или Анджей) Януарьевич Вышинский был поляком. Этот факт примечателен тем, что поляки в Сталинские времена подвергались репрессиям и гонениям намного больше, чем представители других национальностей. Однако Вышинский, напротив, сделал для своего происхождения просто головокружительную карьеру. Есть свидетельства, что тайна такого успеха кроется в том, что Андрей Януарьевич был лично знаком с Иосифом Виссарионовичем. И произошла эта встреча еще задолго до того, как Джугашвили стал Сталиным. Вышинский и Джугашвили вместе сидели в одной из тюрем Баку, где первый отбывал срок за антиправительственные высказывания.

В 1920-х годах Вышинский уже преподает в одном из ведущих столичных вузов МГУ , а потом и вовсе возглавляет его. Тогда же он начинает выступать на судебных процессах в качестве обвинителя. В основном это были политические и наиболее громкие дела: «шахтинское дело», «дело Тухачевского», «дело Промпартии» и т.д..

Странная смерть

Итак в 1953 году умирает Сталин. Молотов занимает кресло министра иностранных дел, в котором прежде сидел Вышинский. Самого же Андрея Януарьевича назначают представителем Советского Союза в Организации Объединенных наций и отправляют в Америку. Уже в следующему году, будучи в Нью-Йорке, Вышинский внезапно скончается.

Причины смерти высокопоставленного советского чиновника и по сей день в различных источниках указываются абсолютно разные. Самая безобидная из версий гласит, что Вышинский умер вследствие нарушения сердечной деятельности, а попросту от инфаркта. Согласно информации, размещенной на официальном сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации , бывший прокурор совершил самоубийство. Кроме того имеется достаточно оснований и для того, чтобы подозревать, что Вышинского попросту убрали.

Причины

Рассмотрим каждый из перечисленных вариантов. Анджей Вышинский вполне мог предугадать, что произойдет после смерти Сталина. Тем более, что события уже начали разворачиваться совсем не в пользу высокопоставленных руководителей. В 1953 году был приговорен к расстрелу Лаврентий Берия . В числе прочего его обвинили в злоупотреблении властью и незаконных репрессиях. Безусловно, Вышинский понимал к чему все идет, ведь он, будучи обвинителем, прекрасно осознавал преступность своих деяний. От нервных переживаний сердце бывшего прокурора действительно могло не выдержать.

Эти же самые доводы могли послужить и побуждающими мотивами для самоубийства Вышинского. Тем более, что даже нацист Роланд Фрейслер, председатель высшего судебного органа Третьего Рейха, называл советского прокурора тем, на кого стоило бы ровняться.

Что же касается мотивов убийства Вышинского, то здесь все просто: он слишком много знал. Как уже было сказано выше, большинство громких судебных процессов и расстрельных приговоров происходило под неусыпным контролем и руководством Анджея Януарьевича.