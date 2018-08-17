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Известные люди, погибшие в небе
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Известные люди, погибшие в небе 

Рамблер 9 часов назад
Звёзды во многом отличаются от обычных людей: они владеют огромными особняками и машинами, у ни есть целая армия стилистов и дизайнеров, их обслуживают высококвалифицированные врачи и юристы. Однако, к сожалению, даже эти блага не гарантируют, что человек не уйдёт из жизни раньше времени. Эти звёзды погибли в небе.
1. Врач и правозащитница Елизавета Глинка была на борту самолёта, упавшего 25 декабря 2016 года в Чёрное море. Эта катастрофа убила артистов музыкального ансамбля имени Александрова и журналистов нескольких телеканалов.
2. Президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария погибли в 2010 году вместе с другими высокопоставленными пассажирами, когда самолёт, летевший из Варшавы, при попытке зайти на посадку в Смоленске врезался в деревья и развалился в воздухе.
3. Ошибка пилота унесла жизни ярославской хоккейной команды «Локомотив». Самолёт, направлявшийся из Ярославля в Минск, упал через несколько секунд после взлёта в 2011 году.
4. Александр Лебедь, генерал, политик, губернатор Красноярского края погиб в результате крушения вертолёта в 2002 году.
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