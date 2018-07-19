Илья Муромец: неизвестные факты о богатыре

Илью Муромца православная церковь чествует как святого, а народ — как главного богатыря Русской земли.

Почему богатырь свят?

Слово «богатырь» ассоциируется с недюжинной силой и смелостью. Но если задуматься глубже, мы легко увидим там кое-что ещё — слово «Бог» или «богатый». Русский народ подбирал слова с тщанием, так, что и через много столетий они открывают нам важные смыслы. Слово «богатырь» появилось в летописях в XIII веке и стало обозначать человека, одаренного богатством, божественным изобилием сил. До него славяне использовали более однозначные слова: «храбр» или «хоробр», то есть «удалец».

Говорят, что сила богатырей по своему происхождению не только физическая. Они превосходят врага в том, что стоят на стороне правды. А Бог, как известно, «не в силе, а в правде». А тридцать лет, которые герой провел «на печи», следует понимать не как годы безделья и праздности, а как время научения смирению и подготовки к служению.

Почему он сидел на печи?

Из былин известно, что всё своё детство и отрочество Илья Муромец просидел на печи. Сообщается, что в 30 лет «не имел Илья во ногах хождения». Учёные, исследовавшие мощи святого, отметили в поясничном отделе искривление позвоночника вправо и явно выраженные дополнительные отростки на позвонках. Это значит, что в юности святой действительно мог страдать параличом.

«Калики перехожие», которые явились в былине к Илье, могли быть, по одной из версий, народными целителями, вправившими Илье позвонки и отпоившими его целебным отваром. А по другой, исцеление и сила — чудо, дарованное Илие Богом.

Прозвище Чоботок

«Илья Муромец» звучит куда серьёзнее и впечатляюще, чем «Илья Чоботок». Тем не менее, оба этих прозвища принадлежали святому преподобному Илие Печерскому. Чоботок — это, как известно, сапожок. Прозвище это получил Илия Муромец после того, как ему пришлось однажды оборонятся от неприятелей сапогом, который он надевал на ногу в момент, когда на него напали. Вот как повествует об этом документ Киево-Печерского монастыря:

«Есть также один великан или богатырь, называемый Чоботка, говорят, что на него напало однажды много неприятелей в то время, когда он надевал сапог, и так как второпях он не смог захватить никакого другого оружия, то начал защищаться другим сапогом, который еще не надел и им одолел всех, отчего и получил такое прозвище».

Но это был не первый случай, когда Илье приходилось обороняться подобным оружием. В одной из былин разбить разбойников без числа богатырю помог шлем:

«И он начал тут шеламом помахивать, Как в сторону махнет — так тут и улица, Ай в другу отмахнет — дак переулочек».

Цензурные упущения

Не все связывают образ былинного Ильи Муромца со святым Илией, чьи мощи покоятся в пещерах Киево-Печерской Лавры. Такое разделение — на сказочного Илью и реально существовавшего человека — во многом произошло из-за советской власти, приложившей немалые усилия для того, чтобы сделать из святого сказочного героя-воина.

Необходимо было секуляризовать этот образ, дехристианизировать его. Например, именно в это время был искажен эпизод былины, в котором «калики перехожие» исцеляют Илью. В дореволюционном издании былины значилось, что «каликами» были Христос и два апостола. Советское же издание умалчивает об этом.

Потомки Ильи Муромца

Село Карачарово сейчас входит в состав города Мурома. А на месте, где стояла изба Муромца, недалеко от Троицкой церкви, куда герой таскал с Оки на гору мореный дуб, который не могла тащить лошадь, стоит дом сестер Гущиных. Улица Приокская, 279. Сестры Гущины считают себя потомками Ильи Муромца в 28 колене.

Прапрадед сестер Гущиных Иван Афанасьевич наследовал богатырскую силу Ильи Муромца. Он мог легко тянуть на себе воз, если лошадь не справлялась. А местные власти в своё время запретили ему участие в кулачных боях из-за смертельной силы удара. По другой версии, в боях этот человек все же участвовал, но с одним ограничением: связанными руками.

Интересно, что недавно при чистке Оки нашли еще несколько древних мореных дубов в три обхвата каждый. Но не смогли вытащить на берег!

Муром или Моровск?

Не так давно в ученой среде велись страстные споры, и некоторые из оппонентов были убеждены, что родина святого — не Муром, а город Моровск (Моровийск) в Украине.

«В славном городе во Муроме, во селе во Карачарове» — так былины рассказывают нам о месте рождения богатыря. Не раз и сам он вспоминает родные места, затерявшиеся среди дремучих лесов да непроходимых и топких болот.

В той же Черниговской области, что и Моровск, находится город Карачев, созвучный с Карачаровым. И даже село Девятидубье и река Смородинная.

Однако сейчас место происхождения Ильи Муромца установлено точно. Это русский город Муром, село Карачарово.

На Западе

Удивительно, но святого Илию Муромца знают и на Западе, ведь он является главным героем не только русских былин, но и, например, германских эпических поэм XIII века, основанных, конечно, на более ранних сказаниях. В этих поэмах его тоже зовут Ильей, он тоже богатырь, тоскующий, к тому же, по своей родине.

В германском эпосе Ломбардского цикла, в поэме об Ортните, повелителе Гарды, дядя повелителя — Илья Русский (Ilian von Riuzen). Он участвует в походе на Судере и помогает Ортниту добыть невесту. С женой и детьми Илья не виделся почти год, и в поэме говорится о его желании вернуться на Русь.

Другой пример — скандинавские саги, записанные в Норвегии примерно в 1250 году: «Вилькина-сага» или «Тидрек-сага» из северного свода повествований о Дитрихе Бернском. У правителя Руси Гертнита было два сына от законной супруги Озантрикс и Вальдемар, а третий сын от наложницы — Илиас. Таким образом, Илья Муромец согласно этим сведениям, не более и не менее, а кровный брат Владимира — впоследствии Великого киевского князя.