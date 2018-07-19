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Какие российские народы самые жизнерадостные
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Какие российские народы самые жизнерадостные 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
По какой-то необъяснимой причине жители некоторых стран отличаются более жизнерадостным взглядом на мир, чем их соседи. И эти различия никак не связаны с уровнем достатка или формой государственного управления. Они кроются в самом национальном характере, самобытной культуре и мировоззрении.

Статистика счастья

Социологи часто проводят различные исследования, чтобы выявить, как оценивают свою жизнь и видят дальнейшие перспективы жители различных регионов России. Этот показатель называется «индекс социально-экономических настроений населения». Ученые определяют, насколько люди довольны своей зарплатой, уровнем благоустройства, экологическим состоянием региона, а также беспокоит ли население разгул преступности и коррупция.
Подобное исследование, организованное недавно фондом «Регионы России», позволило определить уровень оптимизма жителей различных уголков нашей страны. Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ провели собственное исследование на этот счет и пришли к аналогичным выводам. Как выяснилось, наиболее позитивно оценивают свое настоящее и видят перспективы в будущем жители Чечни, Тюменской области, Татарстана, Брянской области, Северной Осетии, Тамбовской области, Липецкой области, Краснодарского края, Крыма и Московской области.
Можно критично оценивать результаты аналитических исследований и социологических опросов, но никто не станет спорить с тем, что русские, чеченцы, осетины, татары, и казаки — это люди, которые знают толк в праздничном застолье, шутках и песнях и никогда не унывают, несмотря на трудности.

Русское веселье

Даже если в кармане нет ни копейки, русский человек всегда найдет повод для веселья. История этого народа, изобилующая кровавыми страницами, заставила людей выработать в себе залихватский оптимизм. Ведь иногда только способность не унывать в любой ситуации способна поддержать в условиях войны или смуты, порождающей голод, болезни и нищету.
Святочные гулянья, Масленица, удалые потехи и свадебные застолья — все это и многое другое позволяло русским ненадолго оторваться от тяжелой работы земледельцев, чтобы как следует повеселиться. И радость не обязательно была связана с выпивкой, хотя и без хорошей медовухи ни одно торжество не обходилось.
Веселье на празднике в языческую эпоху имело для русских ритуальное значение, так они благодарили богов за все хорошее, что есть в жизни. Во все времена грусть и мрачное расположение духа не одобрялись в народе, даже в будние дни. Шутки, прибаутки, частушки — это не просто национальный фольклор, это ежедневный фон жизни русских людей.

Чеченский оптимизм

Один из самых веселых и жизнерадостных народов, живущих на территории Российской Федерации. Не случайно имам Шамиль (1797-1871 гг.), известный предводитель горцев Северного Кавказа, признавался, что использует аварский язык для организации военных операций, кумыкский — для разговоров с женщинами, а чеченский — когда шутит.
Часто за веселыми историями, которые рассказывают друг другу горцы, скрывается мудрость. Народный фольклор учит людей быть щедрыми, великодушными и гостеприимными, не обижаться на шутки. Героями этих рассказов часто являются Молла-Несарт (известный у народов Средней Азии как Ходжа Насреддин), Цаген и Чора. Это весельчаки— мудрецы, которым всегда удается высмеять своих недальновидных оппонентов.
Как и по русским деревням, по чеченским аулам в старину ходили компании скоморохов, которых здесь называют «джухурги». О том, какое значение представители этого народа придавали юмору, свидетельствует и такой факт: обвиняемый считался оправданным, если ему удавалось рассмешить судью. Житель Чечни должен быть не только смелым воином, добрым соседом и гостеприимным человеком, он еще и обязан быть оптимистом. Таковы традиции.

Осетинские застолья

Настоящие легенды ходят по всему миру о радостных застольях, которые устраивают осетины. Если это свадьба или день рождения, или какой-то праздник, то веселые песни и танцы — обязательный атрибут мероприятия.
После нескольких тостов, когда официальная часть торжества закончена, молодые гости с разрешения старших встают из-за стола и направляются в «хъаст» — на импровизированную площадку во дворе дома, где организовано торжество. Там звучат задорные шутки, а парни и девушки часто пускаются в пляс. Весело провести время среди родственников, друзей, соседей и просто добрых знакомых — вот главная цель осетинских праздников. А хороший тост, произнесенный с юмором, здесь ценится вдвойне.

Татарские гулянья

Никому не уступят в умении праздновать и веселиться татары — еще один весьма жизнерадостный народ Российской Федерации. Известный этнограф Елена Хабенская в своей статье «Татарский национальный характер: какой он?», опубликованной в 2003 году, написала, что типичный представитель этого народа — открытый, жизнерадостный, веселый, гостеприимный и бережливый человек. К такому выводу исследовательница пришла, проанализировав этнокультурные движения Казани, Москвы и Саратова.
Национальный праздник Сабантуй, который отмечается в конце весенних посевных работ, наглядно демонстрирует, как татары умеют и любят веселиться. Конные скачки и соревнования борцов дают возможность молодым людям продемонстрировать свою удаль и силу, а нарядные девушки радуют зрителей красивыми песнями. Игры, конкурсы и шуточные забавы, в которых может принять участие любой желающий, способны развеселить всех.
Позитивное мышление, вера в свои силы, взаимовыручка — это те качества, которые позволяют татарам с оптимизмом смотреть в будущее.

Казачьи песни

Большинство специалистов относят казаков к этнической группе в составе русского этноса, хотя сами они считают себя отдельным народом. Так или иначе, а никто не отрицает, что у казаков есть самобытная культура, особые обычаи и нравы.
Когда все мужчины автоматически являются воинами, требуется изрядная доля оптимизма и веры в свои силы, чтобы преодолеть многочисленные опасности, подстерегающие в тяжелых сражениях. А женщинам приходится ждать своих сыновей, мужей и братьев с войны, справляясь с тяготами жизни в одиночку, не раскисая от страха за судьбы родных.
Поговорка «Веселы те привалы, где казаки — запевалы» возникла не случайно. Именно песни этого народа лучше всего демонстрируют его жизнерадостность. Даже известный литературный критик Виссарион Белинский отметчал, что у казаков гораздо больше веселых песен, чем грустных. В них прекрасно сочетаются молодецкая удаль, отвага и непоколебимая вера в свои силы, в победу. Веселье этих людей прекрасно сочетается с их свободолюбивым, независимым и темпераментным характером.
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