Самые любопытные факты о русских мужчинах

На Западе до сих пор живучи мифы о русском мужчине, как о небритом, вечно пьяном, бородатом громиле в грязной майке и с гармошкой, от которого разит табаком, чесноком и перегаром, и который изрыгает потоки матов и проклятий. И самое интересное, что иностранцы, побывавшие в России, не спешат эти мифы опровергать, более того, создают другие: что русские женщины — прекрасны и вовсе не заслуживают того, чтобы терпеть рядом с собой мужчин, которые имеют много недостатков. Но где здесь правда? Давайте попробуем разобраться.

Немного фактов о мужчинах

Согласно Росстату в России живет 67 897 000 мужчин, что на 11 000 000 меньше, чем женщин, хотя мальчиков в стране рождается больше. Основным брачным возрастом считается возраст от 30 до 60 лет: в 20–22 года женаты 16% мужчин, в 25–29 — 37,5%, в 30–34 года 52%, в 35—39 лет женатых мужчин становится 61%, в возрасте 45–49 лет свободных мужчин остается лишь 19%, а к 55 59 годам количество холостяков снижается до 13%.

Российская газета » приводит статистику, по которой русские мужчины зарабатывают больше женщин: в 2015 году мужчины-руководители получали около 70 700 рублей, а женщины — только 49 700 рублей. А в среднем по стране разница в зарплате составила 10 600 рублей.

Русские мужчины не особо горят желанием получить высшее образование, согласно Росстату, только 34 — 35% студентов вузов — юноши.

Меньше всего мужчин живет в городе Плес на Волге (Ивановская область) — их там менее 40%, в Великом Новгороде (около 44%) и в Нижнем Новгороде (чуть меньше 45%).

В 2016 году преступления совершили 867 800 мужчин (женщин-преступниц было только 148 000), при этом чаще всего преступления были совершены мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет.

Мнение иностранок

Самым непростительным в русских мужчинах иностранки считают неумение одеваться и нежелание ухаживать за собой. Русские мужчины не умеют просить прощения у женщин: вместо этого они будут кашлять, хмыкать и гладить их по разным местам; они действительно много ругаются на улицах, пьют пиво с утра, от них пахнет дешевыми папиросами, а иногда и потом.

Считается, что русские мужчины пользуются все большим успехом у иностранок. На русско-американском форуме RusUSA китаянки считают русских мужчин добрыми и интересными, японки отмечают их щедрость, начитанность и умение делать из свидания праздник, американки и испанки говорят о «крутой русской душе», а кореянки обращают внимание на «непрезентабельность, нечищеные ботинки и неряшливые волосы», но при этом говорят, что они прекрасные собеседники.

Идеализация русских мужчин

Главное, чем покоряют иностранок русские — это способностью создать праздник и пойти ради любимой на подвиг, даже если они и не уверены в ответных чувствах. Восхищение иностранок вызывает конфетно-букетный период, во время которого русские мужчины дарят возлюбленным цветы, шоколад и драгоценности, и после разлуки не требуют подарки назад.

Иностранки считают, что за русским можно жить, как за каменной стеной: он обеспечивает жену и детей, считается с потребностями женщины и способен ей уступить. Русские мужья в браке продолжают разговаривать с женами, обсуждая все — от поэзии до политики, а в спорах с друзьями русский муж всегда встанет на защиту жены. Европейки отмечают, что русские чинят все, что сломается: не только краны, но и машины, снегоходы, катера, мотоциклы, детские игрушки и при этом не боятся сложной работы.

Коллектив — не пустое слово

Для русского мужчины коллектив и друзья — это важно, и они стараются поддерживать хорошие отношения даже с соседями, что вызывает удивление иностранцев. Даже выпивка у русского — то не способ «убить» время, а возможность пообщаться, устроить для всех праздник. Финка Ханна была удивлена способностью своего мужа Ивана налаживать отношения с соседями: тот в один прекрасный день вытащил на лужайку перед домом барбекю, ящик пива, ящик водки и пригласил в гости всех соседей по улице, и через день все они стали его друзьями.

Они сами разбираются с проблемами

Русские мужчины не любят вмешивать власти в личные дела: звонить в полицию и жаловаться, они решают проблемы сами и рассчитывают на себя, родственников и друзей.

Иностранцев удивляет способность русских заступаться за посторонних женщин, стариков и детей на улицах да и просто помогать незнакомым, например, русский всегда поможет запихать тяжелую сумку на багажную полку в вагоне поезда или перетащит через канаву коляску с чужим ребенком. Но при этом все отмечают, что русские любят конфликтовать, и им это доставляет удовольствие.

Они гомофобы, сексисты и не понимают слово «нет»

Татьяна из Германии была шокирована поведением русских парней, с которыми встречалась. Они не принимали ее отказ, и считали, что у них есть право выбирать женщину, а у женщины только одно право — соглашаться.

Русских мужчин считают сексистами и гомофобами, что абсолютно верно и не считается чем-то оскорбительным и неуместнымв России. Русские мужчины до сих пор считают, что мужчина должен быть мужественным, а женщина — женственной.

Русские женщины о русских мужчинах

Мнение русских женщин отличается от мнения иностранок: согласно порталу sunmag.me русские мужчины требуют от женщин жертвенности, сами же собой жертвовать не спешат; даже 40-летний обрюзгший лентяй считает, что достоин 25-летней красотки с длинными ногами, при этом он будет тыкать пальцем в недостатки супруги, отлынивать от домашней работы, матерится при детях, а за рулем кричать в сторону женщины на дорогой машине, что она «Насосала!» и «Курица!»

Они опасаются красивых, умных женщин, 30% из них регулярно выпивают, а обществу жены предпочитают общество друзей.

Согласно Росстату мужчины в России отдают домашней работе только 1,3 часа, в то время как работающие женщины заняты домом больше трех часов в день. При этом в стране насчитывается 2 296 000 безработных мужчин и только 1 968 000 безработных женщин.