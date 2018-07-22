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Американец побил рекорд по количеству рекордов
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Американец побил рекорд по количеству рекордов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: youtube.com
У 63-летнего Ашриты Фурмана самое большое количество достижений в Книге рекордов Гиннесса.
Фурман живет в Бруклине и давно увлекается установлением различных рекордов. На сегодняшний день у американца уже 259 достижений в Книге Гинесса, причем 103 из них еще никто не побил.
Очередной рекорд он поставил совсем недавно, став человеком, сумевшим разрубить самое большое количество арбузов за минуту на собственном животе. На видео, которое показывает рекорд, Ашрита предупреждает, что это очень опасно, и просит не повторять подобное самостоятельно без специальной подготовки.
Может показаться, что рекорд сомнительный, но на самом деле это действительно сложно: одновременно нужно быть сильным и очень осторожным, поскольку лезвие самурайского меча очень острое. Кроме того, действовать пришлось не только точно, но и быстро, чтобы побить предыдущий рекорд. Для этого было нужно разрубить на себе не менее 20 арбузов — американец успел на шесть штук больше.
В число других рекордов Фурмана входят: рекорд по количеству прыжков с хлопком в ладоши над головой, самая длинная дистанция, пройденная кувырками, самая большая скульптура из попкорна, вращение самого огромного обруча и прочие выкрутасы.
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