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Знаменитости, которые презирают интернет
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Знаменитости, которые презирают интернет 

Trendymen 6 часов назад
Фото: Trendymen
В то время как остальная часть Голливуда заваливает фанатов тоннами скандальных твитов и инстаграм-снимков, эта небольшая группа знаменитостей остается за пределами медийного цирка.
Некоторые из них не хотят иметь с технологиями ничего общего, не говоря уже об активной прокачке своих аккаунтов. Славы и внимания им хватает и без этого — перед вами десять самых знаменитых интернет-аскетов в мире.

Кристофер Уокен

В своих интервью Кристофер Уокен не раз говорил о том, что почти не пользуется компьютером — на телефонные звонки отвечают его агенты, а с родными он предпочитает созваниваться по старому аналоговому аппарату на кухне.

Дженифер Лоуренс

Актриса признается, что испытывает сложности даже с проверкой электронной почты, не говоря уже о Twitter или Facebook.

Вайнона Райдер

В одном из интервью в 2010 году Вайнона Райдер заявила, что остается в стороне от интернета и технологий. Максимум, на что она способна, это проверять электронную почту на своем BlackBerry. Звезда «Странных дел» по-прежнему не ведет Instagram и редко бывает на Facebook — контент за нее генерируют многочисленные фанаты.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли не раз заявляла, что не любит интернет-магазины и социальные сети — ей больше по душе бумажные каталоги и настоящие бары. Вероятно, после разрыва с Бредом Питтом ей придется обновить статус на Facebook, но, возможно, за нее это сделает ее агент.

Брэд Питт

Бывший муж Джоли является самым известным интернет-аскетом — в интервью он постоянно упоминает о том, что даже не знает, как работают компьютеры и не хочет иметь с ними никакого дела.

Элтон Джон

Почти десять лет назад Элтон Джон смело заявил, что весь интернет должен быть закрыть в течение пяти лет. Как видим, этого не произошло, но певец остался верен своим убеждениям — в онлайне его по-прежнему не встретить.

Джордж Клуни

Клуни является яростным противником Facebook и Twitter. Давление фанатов вынудило его зарегистрироваться на Facebook, но по этому поводу он сказал: «Я бы предпочел ректальное исследование в прямом эфире доктором с холодными руками, чем сидеть целыми днями на Facebook».

Рэйчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс слушает новости по радио, не смотрит телевизор и очень плохо справляется с электронной почтой, но ведь мы и без этого любим ее.

Эминем

Несмотря на прогрессивные взгляды на жизнь в целом, белый репер Эминем не слишком жалует современные технологии — исполнителя нет ни в одной социальной сети (по крайней мере, официально).

Джейк Джилленхол

Актер до мозга костей, Джек Джилленхол использует гаджеты только если того требует работа — во всех остальных случаях он предпочитает держаться подальше от технологий, пользуясь старым телефоном и не выходя в интернет.
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