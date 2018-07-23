За что знаменитой актрисе дали 10 лет лагерей

За что знаменитой актрисе Татьяне Окуневской дали 10 лет лагерей

Татьяна Окуневская слыла одной из самых красивых актрис СССР. За ней ухаживали многие видные политические и военные деятели того времени. Но Окуневская никогда не взирала на звания и чины. Если кавалер вел себя развязно, актриса могла и вспылить. А однажды она дала пощечину самому министру госбезопасности Абакумову, за что впоследствии и поплатилась.

Дебют в кино

Татьяна Кирилловна Окуневская родилась в 1914 году в Тверской области. Поначалу девушка не помышляла об актерской карьере. Однако именно кино свело ее с будущим мужем актером Дмитрием Варламовым . У супругов появилась дочь. Но брак не сложился. Вскоре Татьяна ушла от непутевого мужа, который, кроме всего прочего, начал распускать руки.

Но черная полоса в жизни актрисы вдруг обернулась белой. Именно после расставания с Варламовым в 1934 году Окуневская дебютировала в кино в фильме Михаила Ромма «Пышка», а в 1935 году исполнила одну из главных ролей в картине «Горячие денечки».

Отец — враг народа

В 1937 году в жизни актрисы наступили страшные дни, впрочем, как и для многих советских граждан. Отца Окуневской арестовали и расстреляли. Из театра, где тогда служила Татьяна Кирилловна, ее попросили. Возможно, именно для того, чтобы решить возникшие с потерей места работы материальные трудности, она и вышла замуж за писателя Бориса Горбатова . Хоть брак впоследствии и распался, жизнь Окуневской потихоньку наладилась.

Не лишним будет отметить, что, несмотря на клеймо дочери врага народа, эффектная женщина пользовалась огромной популярностью у самых высокопоставленных мужчин и могла выбрать любого из них. В различные периоды жизни Окуневской были очарованы и нарком НКВД Лаврентий Берия , и лидер Югославии Иосип Броз Тито. Но самой роковой для актрисы оказалась встреча с министром государственной безопасности Виктором Абакумовым

10 лет лагерей

По некоторым данным, Татьяна Окуневская встретилась с Абакумовым на одном из приемов. Министр выпил лишнего и принялся приставать к красотке. Но Окуневская наглости терпеть не могла и отвесила незадачливому кавалеру пощечину. Возможно, она вообще не знала, кто перед ней стоит, а, может быть, наоборот, знала и прекрасно осознавала, что делает. В общем в 1948 году Окуневская была арестована. Ее обвинили в антисоветской пропаганде. Больше года она провела в тюрьме. После череды допросов Татьяну Кирилловну привели к Абакумову. Тот снова попытался приласкать актрису, но получил вторую пощечину. Сразу после этой выходки Окуневской дали 10 лет и отправили в лагерь в Казахстан.

Будучи в ГУЛАГе, актриса не раз находилась на грани жизни и смерти, но тем не менее она смогла не только выжить, а и сохранить в себе человеческие чувства. Окуневская даже в суровых лагерных условиях сумела полюбить одного из заключенных. Конечно, любовь эта была платонической, но все же. К сожалению, возлюбленный Татьяны Кирилловны скончался. А сама Окуневская, отбыв срок, вернулась домой.

Несмотря на то, что ей многое довелось пережить, до конца своих дней актриса старалась поддерживать форму. У нее еще были и романы, и даже официальные браки. Она умерла в 2002 году в возрасте 88 лет. Многие события из ее жизни известны только по рассказам самой Окуневской, именно поэтому теперь ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова не представляется возможным.