За что Марина Мнишек прокляла род Романовых

Жизнь Марины Мнишек , этой удивительной женщины, истинной дочери авантюрного семнадцатого столетия, подобна приключенческому роману, в котором есть и любовь, и сражения, и погони. Нет только счастливого конца.

Марина была дочерью сандомирского воеводы Ежи Мнишека. Она родилась в 1588 году в родовом замке своего отца. Ее происхождение, красота и богатство сулили ей жизнь польской панны, полную довольства и развлечений, в которой был бы и блестящий выезд в свет, и веселые пиры и охоты, и хозяйственные заботы по управлению имением мужа, и, наконец, нашлось бы место и романам, куда ж без них польской красавице в семнадцатом веке! Однако, судьба распорядилась иначе.

В 1604 году в имении Ежи Мнишека объявился некто, именовавший себя счастливо спасшимся царевичем Дмитрием, сыном русского царя Иоанна.

Вряд ли Марина сильно интересовалась делами соседней России, это были заботы вельможных панов на сейме, да и собой новоявленный «царевич» был не особенно хорош. Однако пришелец влюбился в Марину, и вскоре ее убедили ответить на его страсть католические монахи, надеявшиеся таким образом сделать первый шаг к окатоличиванию России.

Свою помощь сандомирский воевода обещал «царевичу Дмитрию» только на следующих условиях: его дочь становится русской царицей, в вотчину она получает города Новгород и Псков, сохраняет за собой право исповедовать католичество, а в случае неудачи «царевича» может выйти за другого. На таких условиях состоялось обручение молоденькой Марины и Лжедмитрия.

Впрочем, возможно, свою роль сыграла и личная харизма самозванца. Он, по всему судя, был человеком очень незаурядным, а для молодых девиц харизма значит, иной раз, больше, чем красивая внешность.

Когда Лжедмитрий занял Москву, к нему с большой пышностью, в сопровождении огромной свиты, прибыла и Марина. 3 мая 1606 года состоялось венчание и коронация Марины. Кстати, она была единственной женщиной до Екатерины I, коронованной в России.

Для Марины началась жизнь, полная балов и праздников. Началась и продлилась… всего неделю. 17 мая вспыхнул мятеж, стрельцы и взбунтовавшиеся против иноземцев москвичи ворвались во дворец, устроили резню. Лжедмитрий погиб, а Марина спаслась, поскольку ее не узнали.

Какое-то время Марина провела в ссылке в Ярославле, а затем была отправлена на родину. Однако, по пути она была перехвачена бунтовщиками, которые шли на Москву, прикрываясь новым самозванцем, Лжедмитрием II, который выдавал себя за будто бы вторично спасшегося царевича, сына Ивана Грозного . Марина была доставлена в его лагерь и вынуждена признать в этом человеке своего супруга.

В Тушинском лагере она прожила до 1610 года, а затем сбежала, переодевшись гусаром. Однако, далеко бежать ей не удалось. Страна была охвачена гражданской войной, опасности подстерегали бедную Марину на каждом шагу, и она вынуждена была вернуться под покровительство Тушинского вора — так называли Лжедмитрия II.

Когда Тушинский вор пал, Марина меняла покровителей, убегая то с казаками, то с польскими воеводами, то в Рязань, то в Астрахань, то к Яику. Дело осложнялось тем, что в 1611 году у нее родился сын. Его нарекли Иваном, но чаще именовали «воренком». Марина стремилась не только сберечь его от опасностей, но и провозгласить наследником русского престола. В этом она не преуспела.

Скитания Марины по России и ее бурная жизнь завершились в 1614 году, когда она была схвачена московскими стрельцами и в оковах доставлена в Москву.

Там в ту пору уже был претендент на царство — избранный народом юный Миша Романов. И на его пути к престолу стоял маленький Иван, «воренок», сын Марины Мнишек и какого-то проходимца, скрывавшегося под именем Дмитрия.

Марина была венчанной русской царицей, сын ее был прижит в освященном церковью браке, поэтому вполне понятно, что трехлетний малыш и в самом деле был серьезным препятствием. И понятно, что избавиться от него надо было публично, на глазах у всего народа, избавиться раз и навсегда, чтобы не возникало потом новых «царевичей Иоаннов».

Поэтому конец «воренка» был страшным. Палач повесил его принародно, взяв спящего ребенка из рук матери.

Говорят, Марина Мнишек прокляла весь род Романовых, пообещав, что ни один из мужчин Романовых не умрет своей смертью. Если посмотреть внимательно на историю этой царственной семьи, то невольно придет в голову, что проклятие обезумевшей от горя матери действительно сработало. Почти все Романовы умирали или от странных болезней, которые частенько приписывали действию ядов, или были убиты. Особенно показательна в этом смысле страшная судьба последних Романовых.

Сама Марина Мнишек умерла то ли в заточении (одна из башен Коломенского кремля так и называется «Маринкина башня»), то ли была утоплена или задушена. Это, в общем, уже неважно. Очевидно, что жизнь Марины закончилась в то мгновение, когда палач вырвал из ее рук спящего малыша.