Ещё
Самые скупые богачи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые скупые богачи 

Рамблер 14 часов назад
Есть миллиардеры, которые охотно демонстрируют своё богатство, но есть и те, ко предпочитает оставаться в тени. А некоторым богачам вообще сложно расставаться с деньгами, так что их жадность доходит до немыслимых масштабов.
1. Легенда немого кино актёр Чарли Чаплин был действительно богатым человеком. Современники говорят, что при этом он был экономным, но, возможно, Чаплин был просто скупердяем. Так, ужиная в компании, он никогда не предлагал заплатить за себя, рассчитывая, что найдётся желающий заплатить за всех.
2. Нефтяной магнат Жан Пол Гетти считал каждый доллар, хотя мог бы купить мир. На своей вилле он установил таксофоны, чтобы гости сами платили за телефонные звонки. Когда его внука похитили, он наотрез отказался платить выкуп, но, получив отрезанный кусок уха мальчика, всё-таки согласился дать деньги, но под проценты.
3. Кампрад Ингвар, основатель сети магазинов IKEA прославился патологической склонностью к экономии. Имея состояние в 28 миллиардов долларов, он ел в дешёвых ресторанах, ездил на общественном транспорте и жил в трёхзвёздочных отелях.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что знаменитой актрисе дали 10 лет лагерей30
На панорамах карт обнаружили трехногую женщину10
Где в Советской армии кормили лучше всего
Красавицы в бикини спасаются от жары13
Кладбища, на которых покоится техника4
Видео
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
00:54
За что знаменитой актрисе дали 10 лет лагерей
Люди
02:53
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Безумный мир
01:28
В России нашелся Хатико
Истории
02:31
Где в Советской армии кормили лучше всего
Истории
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
Странности природы, которые не остановить
Безумный мир
01:55
Люди в черном: почему у евреев такая одежда
Люди
13:41
Что скрывают на засекреченных территориях
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение