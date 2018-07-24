Самые скупые богачи

Есть миллиардеры, которые охотно демонстрируют своё богатство, но есть и те, ко предпочитает оставаться в тени. А некоторым богачам вообще сложно расставаться с деньгами, так что их жадность доходит до немыслимых масштабов.

1. Легенда немого кино актёр Чарли Чаплин был действительно богатым человеком. Современники говорят, что при этом он был экономным, но, возможно, Чаплин был просто скупердяем. Так, ужиная в компании, он никогда не предлагал заплатить за себя, рассчитывая, что найдётся желающий заплатить за всех.

2. Нефтяной магнат Жан Пол Гетти считал каждый доллар, хотя мог бы купить мир. На своей вилле он установил таксофоны, чтобы гости сами платили за телефонные звонки. Когда его внука похитили, он наотрез отказался платить выкуп, но, получив отрезанный кусок уха мальчика, всё-таки согласился дать деньги, но под проценты.