Тайна доктора Бэрри: хирург, который был женщиной

25 июля 1865 года в Лондоне умер английский врач и военный хирург Джеймс Бэрри. Он много лет прослужил в Кейптауне (Южная Африка), где занимался не только лечением солдат и офицеров, но облегчением жизни местного населения.

В историю медицины Джеймс Бэрри вошел как первый врач в Африке, который успешно провел кесарево сечение. Однако удивительная слава настигла его уже после смерти, когда открылась его главная тайна. Дело в том, что мистер Бэрри оказался женщиной.

Первой об этом заявили горничная, которая обмывала тело хозяина. Но в викторианскую эпоху, когда подобные профессии считались заведомо неженскими, скандальную новость удалось скрыть. Лишь спустя век было точно установлено, что Джеймс Бэрри в действительности был Маргарет Энн Балкли.

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Девушка родилась в семье зеленщика из Корка и очень скоро убедила родственников, что достойна прожить более яркую жизнь, чем ту, которая обычно отводилась благовоспитанным барышням. Как ни странно, семья прислушалась к ее желаниям и помогла скрыть пол при поступлении в Эдинбургский университет на медицинский факультет. Так появился студент Джеймс Бэрри. Для соседей Маргарет вместе с матерью уехали в длительное морское путешествие.

Джеймс Бэрри успешно прошел экзамены Королевской коллегии хирургов Англии и получил назначение в Кейптаун в качестве медицинского инспектора колонии. Он занимался городским водоснабжением, профилактикой заболеваний и работал хирургом в местном госпитале. Конечно, некоторые отмечали нетипичную для мужчины внешность — небольшой рост, высокий голос, плечи, как будто набитые ватой — однако никто не мог предположить, что перед ними женщина.

После отставки Бэрри вернулся в Англию, однако до самой смерти жил в облике мужчины, и был похоронен на кладбище Кенсал Грин. Установить идентичность Маргарет Балкли и Джеймса Бэрри помогли документы из военного архива и графологическая экспертиза.

Врач-уролог Майкл дю Приз из Кейптауна отправил на изучение почерковедов найденные им письма Бэрри и Балкли, которые и подтвердили, что они написаны одним и тем же человеком.