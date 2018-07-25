Свекор и тесть: в чем разница

У русского человека родни очень много. И каждый родственник носит странное название, которое требует расшифровки.

«Свекор» — отец мужа для своей невестки (производное от «свекровь»)

«Свекровь «, раньше звучало как «всех кровь», «свед кровь», глава рода, которая объединяет всех кровных родственников. Другая версия — «свой кров» (раньше на Руси невесту приводили в дом мужа, поэтому дом свекров становился родным).

«Деверь» происходит от слова «доверять»

Кому как не этому человеку молодая жена могла доверить то, что считала самым сокровенным. Согласно другой теории, родственника называли деверем не по той причине, что доверяли, а потому что ему в отличии от других часто указывали на дверь (не нужен ты тут со своими советами, не строй умного). Как вариант — деверю указывали на дверь после того, как слишком много доверили.

«Золовка» — происходит от слова «зло», поэтому в некоторых регионах России произносилось как «зловка»

Этот термин может быть связан со старинным обрядом, когда невесте после венчания посыпали голову пеплом (в этом обряде участвовала и сестра мужа). Это слово обнаружено в литературных произведениях, написанных до 18 века. Сестра всегда ревновала брата к молодой жене, и считала, что она все делает не правильно, бессовестная, поэтому в основном термин имеет негативное значение.

«Невестка» — «невесть кто»

Такое значение связано с тем, что беря в жены девушку из чужого рода, или других земель, родственники мужа ничего о ней не знали (ее обычаев, характера, умений), а значит берут в дом непонятно кого. Этимология слова связана с покровительницей домашнего очага — Вестой, которая жила в Древнем Риме.

«Сноха» — невестка, жена сына, деверя, или жена со стажем, которая уже имеет детей («быть на сносях», «сносить»)

Понятие «сноха» — не просто обозначение родства, но и некий статус. Другой вариант — «сноха» происходит от слова «сын» — сынова жена. А вот откуда взялась частичка «ха»? Родители жениха считали невесток неумехами, поэтому могли как смеяться над ними, так и хаять (поучать). Поэтому слово «сноха» имеет насмешливый характер.

«Тесть» — происходит от слов: «тятя», «отец», «тешить», «честь», родитель жены

Человек, который должен следить за соблюдением всех традиций, законов чести в семье.

«Теща» — имеет славянские корни и происходит от слов «тешить», «утешать». После свадьбы мать редко видит дочь, поэтому тешиться, когда она приходит. Другой вариант — теща утешает маленьких деток (внуков).

«Шурин» — брат жены

Одна из точек зрения обозначения слова «шурин» — журить (получается его все время журили). Другая версия — слово происходит от «ЩУР». Чтобы уберечь себя от сглаза в старину люди щурились. Шурин — друг молодого, который много знает, поэтому лукаво щуриться. Глагол «шурить» употреблялся когда вязали веники, плели изгороди и другие изделия из веток. Поэтому слово «шурин» означает связанный родственными связями (мы приобщили тебя к себе, поэтому мы в одном родственной связке).

«Свояченица» — происходит от слова «свой» (своя родственница некровная, но и не чужая)

Для молодого мужа часто становиться лучшим другом.

«Свояк» — раньше на Руси так называли тех, с кем было приятно проводить время, особенно закусить и выпить

Позже так стали называть дальних родственников, не являющихся кровными. В данном случае такой человек и не родственник и не чужой. Даже с родными иногда не было таких теплых отношений, как со свояками (ведь брат, например, может оказаться непьющим).

«Зять» — основное значение слова — «взять»

Почему именно взять? Потому что это человек, который взял в жены девушку (жену), а не деньги у родителей невесты. Другая версия — «зять» — человек, который после свадьбы становиться известным, знакомым. Зятем могли назвать только того мужчину, который приводил жену в свой дом.