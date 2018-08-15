Кем был Че Гевара

Знаменитое фото Эрнесто Че Гевары видели даже те, кто мало что знает о кубинском команданте. Между тем, революционер, погибший в 39 лет, успел запомниться современником и стать одной из знаковых фигур прошлого века. Вот несколько фактов о Че.

1. Эрнесто родился в 1928 году в Аргентине. Куба начала интересовать парнишку, когда ему было 11.

2. У маленького Эрнеста была астма, приступы повторялись чуть ли не ежедневно, поэтому первые два года он не ходил в школу, а учился дома.

3. Впервые имя Че Гевары попала в газеты вовсе не из-за революции. Он с товарищами отправился в турне по Южной Америке на мопеде в 1952 году, и после этого о нём узнали журналисты.

4. В 1963 году Гевара был в Москве и выступил с речью в Кремле.

5. В 2000-ом году журнал Time включил Эрнесто в список ста важнейших персон двадцатого века.

6. В 1967 году Гевару казнили боливийские военные. Убийцы отказались выдать место захоронения, но спустя почти 30 лет могилу команданте нашли. В 1997 году останки Че вернули Кубе. Тогда же Эрнесто обрёл последнее пристанище в мавзолее кубинского города Санта-Клара, где было выиграно решающее для кубинской революции сражение.