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Так себе акробаты: неудачные попытки трюкачей
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Так себе акробаты: неудачные попытки трюкачей 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @Notsoacrobats
В Сети набирает популярность аккаунт, где публикуются неудачные попытки акробатов выполнить свои трюки. Циркачи зачастую во время отработки своих связок ставят на запись видеокамеру. Иногда в объектив попадают довольно курьезные, смешные, нелепые, и в некоторых случаях и опасные попытки выполнить трюк.
Когда заводите домашних животных, будьте уверены, что все ваши тренировки будут проходить в паре:
Но иногда нехватка пространства сказывается на качестве домашних занятий:
Безопасность прежде всего. Пользуйтесь матами:
Пусть к успеху никогда не был простым:
Сама не ожидала, что так получится:
Акробатка на кухне — к разбитым вещам:
Еще одна любительница почитать:
Главное — уйти красиво!
Когда встал не с той ноги:
А вот это действительно больно:
Все герои роликов живы-здоровы и продолжают заниматься любимым делом.
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