Какие народы в России стреляют лучше всех

Любовью и уважением к оружию отличаются народы, ведущее свое происхождение от кочевников и охотников. Одни из лучших стрелков воспитываются на Ближнем Востоке и в некоторых африканских странах. Причем, именно воспитываются с самого детства.

Оружие как необходимость войны

Афганистан, Иран, Сомали, Саудовская Аравия, Ливия, Чад и ряд других стран этого региона известны тем, что на улицах любого города или деревни легко встретить ребенка с автоматом Калашникова. В Сомали дошло до того, что это легендарное оружие стали дарить юным победителям конкурса, проведенного недавно радиостанцией «Андулус». Инициатива принадлежала исламистской группировке «Джамаат Аш-Шабаб». Темой конкурса было знание священных текстов Корана. Малыш, продемонстрировавший самые обширные знания в этой области, получил «в награду» АК. В странах, где с недавнего времени негласно (или гласно) объявлен Джихад, оружие стало трагической обыденностью. Но есть и другие примеры, так или иначе соприкасающиеся с этой темой.

Оружие как предмет искусства

В ОАЭ, Турции и других восточных странах существует целая оружейная культура. Богатые ценители холодного и огнестрельного оружия тратят громадные деньги на приобретение наиболее интересных образцов. И это можно назвать настоящей любовью, даже страстью. Во времена Османской империи каждый арабский и турецкий мальчик приобщался к культуре оружия с младых ногтей. Первоначально это были клинки, кинжалы, сабли и другое холодное оружие. Все оно производилось с огромной любовью, тщательно украшалось изысканной арабской вязью и другими узорами. После появления огнестрельного оружия оно тоже стало объектом пылкого поклонения ценителей воинственной красоты. В мусульманской культуре мальчиков воспитывают, в первую очередь, отважными воинами. Они обязаны уважительно относиться к оружию и уметь с ним обращаться. Это заложено в менталитете арабов, турок и пр. Первое знакомство мальчика с клинком может произойти в 6-7 лет. Иногда даже раньше. Воспитанием подрастающего воина всегда занимается отец, поэтому знакомит ребенка с оружием тоже он. В таких богатых странах, как Эмираты, до сих пор проводятся всевозможные стрелковые состязания. В Дубае, Аджмане и других городах есть множество стрелковых клубов, где можно поупражняться в стрельбе из пистолета или ружья. Меткие стрелки пользуются огромным уважением, поэтому каждый араб стремится стать именно таким. В Эмиратах прицельная стрельба даже популярнее, чем конный спорт.

Самые меткие стрелки мира: Россия и другие

Но не только арабы умеют обращаться с оружием и прицельно стреляют. Меткостью отличаются и многие народы России и Америки. В РФ самые меткие стрелки, воспитанные с детства в любви к оружию, проживают в южных регионах и на Севере. Именно там, где испокон веков занимались охотой. Много великолепных охотников среди таких коренных народов Сибири, как эвенки, якуты, алеуты и пр. Одним из самых метких снайперов времен ВОВ являлся Федор Охлопков. Несмотря на русскую фамилию, по происхождению этот боец был якутом. Из снайперской винтовки он уничтожил 429 фашистов (это не считая тех, кого убил из пулемета). Охлопков был одним из самых уважаемых снайперов войны. Своей меткостью заслужил прозвище «Сержант без промаха». Много метких стрелков среди казахов и других степных народов юга России. Интересно, что среди жителей степей вообще гораздо больше людей с отличным зрением. Городские жители из-за образа жизни быстро становятся близорукими, а вот у степняков прекрасное зрение сохраняется практически до глубокой старости. Помимо природных данных на меткости стрелков сказывается и та самая культура оружия, которая у большинства народов, живущих охотой, передается из поколения в поколение. В Астане, например, проживает один из самых известных коллекционеров Азат Акимбек. По происхождению он уйгур (коренная народность КНР и Восточного Туркестана), чем частично и объясняется его страсть к красивому старинному оружию.

Америка

Коренные народы Америки тоже славились (и славятся до сих пор) меткостью. Практически каждый индеец — отличный стрелок. К сожалению, потомков этих прекрасных охотников осталось не так много. После прибытия на континент белые поселенцы тоже быстро адаптировались к новым условиям жизни. Среди янки появилось много метких стрелков. Было среди них немало и женщин. Одна из самых известных — Энни Оукли. Про эту «девочку с ружьем» слышал практически каждый профессиональный стрелок. Она родилась в штате Огайо и была дочерью простого фермера. Энни с братьями рано осиротела. Чтобы не умереть с голоду и прокормить других малолетних отпрысков Оукли, восьмилетняя девочка научилась обращаться с ружьем и добывать пропитание охотой. Она стреляла исключительно метко: могла попасть в удаленную мишень даже сидя на гарцующем коне. Уже в зрелом возрасте Энни давала представления, поражая публику меткостью стрельбы. Так не столько любовь к искусству, сколько жизненная необходимость открыла в маленькой девочке этот талант.