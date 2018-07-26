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Охота и другие вещи, которые любил Брежнев
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Охота и другие вещи, которые любил Брежнев 

Русская семерка 23 минуты назад
Фото: Русская семерка
Имя Леонида Брежнева сегодня ассоциируется со стабильностью, застоем и анекдотами. Например, такой: «Приехал житель Дальнего Севера из Москвы и рассказывает: „Говорят, в нашей стране всё для человека. И я видел этого человека“.

Ордена и медали

Точное количество наград Брежнева до сих является предметом споров. Называют цифры 90, и 109, и даже 200. Несомненно одно — Леонид Ильич награды любил, поэтому и за рубежом ему вручали знаки отличия и присуждали геройские звания.
По этому поводу есть анекдот: „Брежнев после вручения ему очередной звезды:
— Товарищи! Тут поговаривают, что я набрал себе много наград и никогда от них не отказываюсь. Это не так. Например, недавно я отказался от высшей награды государства Мавритания — золотого кольца в нос!“
Среди почетных званий Брежнева есть и такие: „Герой Монгольской Народной Республики“, „Герой Кубы“, „Герой ГДР“, „Герой Труда“ (Вьетнам), „Почётный курсант 1-й танковой роты бронетанковой школы Забайкальского военного округа“, Почётный ветеран комбината „Красный Чепель“ (Венгрия).

Модник

У Брежнева даже было несколько костюмов, к которым крепились дубликаты медалей. Но и для тех случаев, когда награды надевать не требовалось, Брежнев любил хорошо выглядеть. Каракулевая шапка и черное пальто с каракулевым воротником стали символом советской номенклатуры. В моду высшего партийного руководства он же ввёл и солнцезащитные очки. Ильич любил хорошо выглядеть и одевался у личного портного, Александра Игманда. Он шил Брежневу и официальные костюмы, и охотничьи куртки, за что получал не только зарплату, но и в благодарность от генсека — охотничьи трофеи.

Охотник

Страстный охотник, Брежнев прекрасно разбирался в ружьях. Товарищи знали, что хорошее ружье, особенно импортное, — это лучший подарок для Леонида Ильича. Стрелял он отлично, и к концу жизни, когда не смог уже удерживать ружье, доверял стрелять помощникам. Стоя рядом, Брежнев переживал охотничий азарт, наблюдая за ними.
Его главное „охотничье угодье“, Завидово, было местом ловли еще в допетровской Руси. По-царски там выглядела и резиденция Брежнева: двухэтажный коттедж был отделан гранитом, мрамором и ценной древесиной. Более 400 военных обслуживали работу этого показательно охотничьего хозяйства, а колбасно-коптильный цех занимался разделкой и переработкой трофеев.

Гурман

Повара обслуживали охотников и на природе. Поскольку участники, благодаря егерям, никогда не оставались без трофеев. Кулинары, как и ответственные за охоту, могли подготовить „коронное“ блюдо заранее. Так, однажды за ночь до охоты готовили в духовке кабана, которого уже при „высоких гостях“ допекали на костре.
Брежнев уважал уху и сало, мог обсудить рецепты и вспомнить, как в детстве готовили в печи. За здоровьем руководителя страны наблюдали врачи-диетологи, именно по их рекомендациям готовили повара.
В воспоминаниях самого Брежнева есть такой момент: „Веселое присловье матери, которое каждый день звучало у нас за столом, запомнилось на всю жизнь: „Ну, ребятки, поели, а теперь каждую крошку — в ладошку!“ Не от скудости и не от скупости родились в народе эти слова. Они воспитывали в детях бережное, я бы сказал, священное отношение к хлебу. Без такого отношения к хлебу насущному не может, я считаю, вырасти достойный, нравственный в полном смысле этого слова человек“.

Товарищеский поцелуй

Даже на Берлинской стене Леонид Ильич был запечатлён в момент поцелуя. Среди тех, кто удостоился „тройного Брежнева“ (поцелуй в правую и левую щеки и один — в губы), Ясир Арафат и Джимми Картер, Индира Ганди и Иосип Тито.
Обычай Брежнева целовать руководителей делегации быстро стал известен. Поэтому те, кто хотел избежать такой формы приветствия, должны были заранее придумать обходные манёвры. Так, Фидель Кастро вышел из самолета к Брежневу в сигарой во рту.

Женщины

Поцелуев Ильича удостаивались простые граждане и гражданки. Зная, что он ценит женскую красоту, организаторы встреч подбирали девушек, которые бы приветствовали генсека. Этот „пунктик“ учли и американцы. Так получила „тройного Брежнева“ учительница хореографии Энни Холлман.
Никто не отрицал его качеств хорошего семьянина и хлебосольного хозяина. Однако о романах генсека, как и любого известного человека, слухи всё же появлялись. Ему приписывались любовные увлечения ещё на фронте. Говорили о его кратковременных связях с простыми горничными, секретарями, „подавальщицами“. Но ни одна знаменитость не была замечена в „опасных связях“ с Леонидом Ильичом.

Автомобили

Настоящей страстью советского руководителя были всё же не женщины, а хорошие автомобили. Поэтому из Европы и Америки шли в качестве подарков дорогие, иногда сделанные на заказ машины. Брежневу дарили автомобили и Елизавета II, и Ричард Никсон. Леонид Ильич сам прокатил по Москве президента и госсекретаря США.
Однако и советские автомобили пользовались любовью Брежнева. Были в его гараже „Чайки“, а на лифтованной "Волге" он ездил на охоту.
Эксклюзивные машины Брежнева до сих пор продолжают появляться на аукционах, а некоторые пережили непростую историю. Например, Крайслер 300 был сожжен мародерами в 1992 году, а Ролс-Ройс, разбитый в аварии, в итоге попал в Рижский музей.
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