Гунны и русские: какая связь

Европейцы видели в гуннах беспощадные порождения демонов, описывая их жестокими, алчными и безобразными. Этот народ громил Римскую Империю, уничтожил государство остготов.

Именно из-за них началось Великое переселение народов. Имя «гунны» надолго стало нарицательным для обозначения всех кочевников Причерноморья. Как писал Г. Вернадский, в армии гуннов воевали и представители других народов, в том числе славяне.

Гунны — восточные славяне

В XIX веке русский историк Забелин выдвинул необычную гипотезу: по его мнению, гунны были славянским народом. Он заявлял: «Унны как восточная или прибалтийская славянская ветвь». Забелин развивал эту точку зрения, приводя в пример сходные обычаи (такие, как похоронный обряд и последующий поминальный пир — «страву»), особенности строительства жилищ. Отдельно он говорил об именах вождей гуннов, которые якобы звучали как славянские. Забелин называл в их числе Валамира, Волда, Руга. Также он писал, что имена эти испорчены неправильным написанием, поскольку языком гуннов древние историки не владели. Точку зрения Забелина поддержал историк Д. Иловайский. Он также считал гуннов восточной ветвью славянских племен, еще не успевшей перейти от кочевого образа жизни к оседлому, но подчеркивал, что предпосылки к этому были. Нередко упоминаемое «безобразие гуннов» Иловайский объяснял обычаем намеренного уродования детей и преувеличением римских историков. Оба исследователя ссылаются на труды византийских и римских историков. Так, цитируемый ими Прокопий Кесарийский, самый крупный историк ранневизантийского времени, писал, что анты и склавины соблюдают гуннские обычаи. Иловайский замечал: «Византийские историки иногда причисляют к гуннам готское племя гепидов или употребляют название гуннов и славян безразлично». Средневековый богослов и историк Беда Достопочтенный назвал гуннами западных славян, их же имел в виду датский летописец Саксон Грамматик, писавший о войне гуннов с датчанами. Одним из аргументов Иловайского было загадочное исчезновение племени гуннов: «Если не признать в гуннах славян, то как же объяснить исчезновение гуннов, куда они в конце концов девались?»

Опровержение гипотезы

Однако эта гипотеза вызвала недоверие других историков уже с момента возникновения. Например, историк М. Любавский в «Лекциях по древней русской истории до конца XVI века» писал, что при всей красочности такой точки зрения нельзя выпускать из виду свидетельства китайских источников о народе хунну, жившем в Центральной Азии. Внешность гуннов, например, по свидетельству Иорнанда, готского историка, напоминала монгольскую или урало-алтайскую: низкий рост, смуглая кожа, узкие глаза, коренастое телосложение. Сближение гуннов и славян в текстах античных авторов, скорее, объясняется тем, что славяне были для них такими же дикими племенами, склонными к набегам. Упомянутый Прокопий Кесарийский, живший в эпоху гуннов, говоря о сходстве обрядности, имел в виду именно то, что при всей близости обычаев гунны и славяне составляли разные народы. Более поздние авторы уже гуннов не застали, и поэтому их рассуждения об идентичности славян и гуннов представляют собой позднейшие сближения.

Славяне и гунны

Однако тот же Любавский при этом отмечает, что племена гуннов при движении на запад увлекали за собой другие народности. В их число входили сарматские, германские и некоторые славянские племена. Современная исследовательница Мария Гимбутас, автор популярной «курганной гипотезы» о прародине индоевропейцев, придерживалась похожей позиции. В книге «Славяне» она писала, что гуннское нашествие «подготовило почву для широкого распространения славян». Гуннам нужны были степи для пастбищ лошадей, поэтому они не заселялись на покоренных территориях. Славянам же требовалась пахотная земля: их становилось все больше, поэтому они переселялись целыми родами. Как замечала Гимбутас, «испытав тысячелетний гнет со стороны скифов, сарматов и готов, славяне были оттеснены на небольшую территорию. Когда ограничений больше не стало, они начали бурно развиваться». Наличие в лексиконе гуннов славянских слов, а в обрядовости — близких черт, Гимбутас объясняла тем, что «некоторые славяне участвовали в кампаниях гуннов как союзники или в составе вспомогательных войск». Возможно, именно то, что славяне и гунны пришли в Европу практически одновременно, заставило многих авторов искать родство в этих народах.