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Безумства, которые позволительны миллиардерам
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Безумства, которые позволительны миллиардерам 

Рамблер 5 часов назад
Сейчас в мире живёт примерно полторы тысячи миллиардеров. Они владеют роскошными особняками, дорогими автомобилями, приобретают антиквариат и произведения искусства. Но некоторые миллиардеры совершают поистине безумные поступки, которые шокируют общественность.
1. Клайв Палмер, бизнесмен из Австралии, в 2013 году обладавший состоянием в 1 500 миллиардов, решил реконструировать «Титаник». Строительство уже идёт, но даты завершения постоянно переносятся. Более 40 000 человек уже изъявили желание купить билет на судно-гигант.
2. Лоуренс Ларри Эллисон, американский предприниматель с состоянием 64 миллиарда, так любит проводить время на Гавайских островах, что купил 97 процентов острова Ланаи и построил там аэропорт.
3. Султан Брунея владеет 20 миллиардами долларов и это позволяет ему собирать машины. Речь идёт не о мини-моделях, а о дорогостоящих премиальных экземплярах. Сейчас в коллекции султана около 5 000 автомобилей.
4. Бидзина Борис Аванишвили, грузинский бизнесмен, в 2017 году накопил 4,5 миллиарда. Ходили слухи, что у Бориса есть собственный зоопарк, где ходят ста пингвинов. Но точно известно, что бизнесмен выкапывал с корнями столетние деревья, чтобы пересадить их в свой парк. Одно из выкопанных деревьев, тюльпанное, весило 650 тонн.
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