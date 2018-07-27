С помощью какой игры исцелился Буденный

Как известно, колоритный маршал Семен Буденный прожил долгую жизнь. Он скончался в 1973 году в возрасте 90 лет. Несмотря на то, что во время многочисленных боев Буденный не получил ни одного смертельного повреждения, ранения у него все-таки были. От одного из них маршал излечился весьма оригинальным способом.

Ранения

Семен Михайлович Буденный появился на свет в многодетной семье на одном из хуторов нынешней Ростовской области. С юности Семен отличался отличной физической формой. Он трудился на местной кузнице и прекрасно владел искусством верховой езды. Эти умения и качества чрезвычайно помогли Буденному в будущем, он сумел избежать серьезных ранений в годы Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Тем не менее, в период упомянутой Гражданской войны Семен Буденный был удостоен не только орденов, золотой шашки и маузера, но и получил 3 ранения. Так в газете «Красная звезда» генерал-майор Михаил Лощиц, рассказывая о своих встречах с маршалом, упомянул о том, что на Царицынском фронте возле станции Иловля Буденный «был ранен в ногу, а чуть позже картечью и в руку». По словам Лошица, Семен Михайлович не стал обращаться за помощью к санитарам, а просто попросил начальника штаба Хаперского перевязать раны.

Игра как лекарство

Долгое время раненая рука не давала Буденному покоя. К тому же, эту же руку маршал потом еще и сломал. Конечно, к врачу он все-таки обратился, но тот посоветовал своему пациенту только одно: «Тренируйте руку на бильярде!» После Семен Михайлович признавался: «Если бы не бильярд, который исподволь упражняет мышцы, остался бы без руки!» Об этой истории написал в своей книге «Россия. Неизвестный бильярд» кандидат исторических наук, член Московской конфедерации бильярдного спорта Николай Ратозий.

Примечательно, что Буденный так увлекся этой игрой, что стал наряду с другими военачальниками активно внедрять ее в армии. Бильярдные столы распределялись по воинским частям и гарнизонным домам, проводились массовые турниры среди военнослужащих. Бильярд стал любимейшей игрой и кавалеристов. А сам Семен Михайлович считал бильярд не только «одним из видов физкультурной закалки», но и «практическим учебником по геометрии и физике».

Для справки

На самом деле тот факт, что лечащий врач порекомендовал Буденному разрабатывать искалеченную руку с помощью игры на бильярде, не является чем-то из ряда вон выходящим. Многие светила медицинской науки как прошлого, так и настоящего считали и считают этот спорт прекрасным средством для развития как умственных, так и физических способностей. Например, еще знаменитый академик Бехтерев называл бильярд отличным средством релаксации. Бехтерев сам регулярно гонял шары.