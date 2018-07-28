Как Берия хотел изменить СССР после смерти Сталина

Он руководил атомным проектом, хотел демократизации общества и «оттепели», провёл амнистию, но очистить собственное имя от дурной славы до рокового выстрела ему так и не удалось.

Мусаватинская контрразведка

Берия родился в селении Мерхеули Кутаисской губернии, в небогатой крестьянской семье, однако сумел получить хорошее образование (строителя-архитектора). Будучи юношей, Берия вступил в нелегальный марксистский кружок, а после революции работал в городской большевистской организации.

Вскоре Бакинская республика пала под натиском турецко-азербайджанских войск. С этого момента начинается самая тёмная история в биографии Берии — он становится агентом муссаватинской (азербайджанской) разведки. По версии Берии, он работал двойным агентом, выполняя задание большевиков. По другой версии, он просто переметнулся на сторону врагов пролетарской революции.

Палач

На Ялтинской конференции на вопрос Рузвельта: «Кто такой Берия?» — Сталин ответил: «Это наш Гиммлер». Однако масштаб его участия в репрессиях всё ещё дискуссионный. После окончания «ежовщины» и назначения Берии руководителем НКВД в 1938 году интенсивность расстрелов и посадок стала сокращаться, многие дела были направлены на пересмотр. С именем Берии некоторые даже связывают что-то похожее на «оттепель».

По другой версии, закончился один этап репрессий и начался другой. Берия подписывал расстрельные списки, руководил операциями по переселению народов и создал СМЕРШ, но именно при Берии НКВД из карающего органа революции превратился в хозяйственно-промышленный комплекс с сотнями тысяч заключенных, а репрессивные функции были переданы в наркомат государственной безопасности.

Многие считают Берию садистом, но лучше всего ему удавалась реализация научно-технических проектов, что несколько не вяжется с образом кровавого палача. Так кем же был Берия: прирожденным садистом или техническим исполнителем чужой воли?

Катынский расстрел

Прошли десятки лет, рассекречены многие архивные документы (в частности, печально знаменитый «Пакет №1»), российское руководство признало ответственность НКВД за организацию расстрела, однако эта тема всё ещё остается одной из самых болезненных в русско-польских отношениях.

Непосредственно в Катынском лесу были убиты почти пять тысяч, а всего в рамках операции по уничтожению польских пленных было убито порядка двадцати тысяч человек. Поражают детали операции: полякам связывали руки и производили выстрел в затылок из немецкого оружия, трупы сваливали в общую даже не могилу — яму.

Сигнал к жестокой расправе якобы дал народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия. Правда, на сегодняшний день нет прямых доказательств, что это сделали сотрудники НКВД или красноармейцы.

Синяя борода

Одно из главных обвинений к Берии, в том числе, прозвучавшее в официальном приговоре — «моральная распущенность». По Москве ходили слухи о многочисленных изнасилованиях, совершенных Берия.

Его подчиненные якобы хватали женщин прямо на улице, заталкивали в машину и отвозили к нему на дачу. В книге мемуаров известная советская актриса Татьяна Окуневская подробно рассказывает о нескольких таких эпизодах.

В 1948 году женатый на Нине Гегечкори, Берия влюбился в 16-летнюю Лялю Дроздову и стал жить на две семьи. Ляля родила ему дочь. После ареста Берии, видимо, чтобы спастись, Дроздова заявила об изнасиловании. В этой связи разобраться, что в историях о похождениях Берии — правда, а что преувеличение и миф, по-прежнему довольно сложно.

Глава атомного проекта

В 1945 году Берия возглавляет руководство советского атомного проекта. Под его началом оказывается не гигантская репрессивная машина, а блестящие советские интеллектуалы: Сахаров, Зельдович, Курчатов, Туполев, Королев и многие другие.

Начинается строительство закрытых научных городков, из поверженной Германии привозят оборудование и специалистов.

Спустя четыре года в Семипалатинске состоялись успешные испытания первой отечественной атомной бомбы, а 29 октября 1949 года Берия был награжден орденом Ленина и ему была присуждена Сталинская премия «За организацию дела производства атомной энергии и успешное завершение испытания атомного оружия».

Но его роль в атомном проекте по-прежнему неоднозначна. Могла ли задача быть выполнена раньше? Иными словами: благодаря или вопреки?

Убийца вождя

Все больше историков склоняются к мнению, что Сталин умер насильственной смертью, в результате кремлевского заговора. Причины очевидны: постаревший вождь задумывал новую чистку партийной верхушки: «ленинградское дело», «мингрельское дело» — никто из членов Политбюро не мог чувствовать себя в безопасности, особенно мегрел Лаврентий Берия. Если заговор с целью устранить вождя действительно был, и Сталина на самом деле отравили, самый очевидный организатор убийства — Берия.

Реформатор

После смерти Сталина, обладающий невероятным могуществом Берия развил необычайную активность. Почти сразу же он выступил с идеей широкомасштабной амнистии, которая и была исполнена. Он запретил пытки и начал процесс реабилитации политических заключенных.

Берия вынашивал идею объединения ФРГ и ГДР, а также выступал с инициативой «коренизации» советских республик — по его мысли руководить разными частями империи должны были национальные элиты, а не ставленники из Москвы.

Берия планировал ограничить роль коммунистической партии в руководстве страны, ограничив ее агитационно-пропагандистской функцией, к реальной власти должны были прийти советские технократы, специалисты.

Фактически, речь шла о масштабной либерализации и коренной перестройке всей советской системы. Бериевская «оттепель», в случае ее реализации, могла зайти куда дальше, чем хрущевская. Но этого не случилось, как шутили остряки, вскоре:

«Лаврентий Палыч Берия// Вышел из доверия, // А товарищ Маленков// Надавал ему пинков».

В кремлевской борьбе за власть Берия и его соратники проиграли, были арестованы и расстреляны. Но вопрос «Что это было и к чему могло привести страну?» — остался.