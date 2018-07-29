Он целовался с Брежневым и жил в квартире Бонда

Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда

«Лента.ру» продолжает цикл статей, посвященных роскошной жизни диктаторов и их семей. В прошлый раз мы рассказывали о Гнассингбе Эйадеме. Президент Того всегда появлялся в окружении красивых женщин, демонстрировал зарубежным друзьям африканское гостеприимство и скармливал противников крокодилам. Он каждый день менял место дислокации, опасаясь заговоров, и пережил семь покушений. Суеверное население Того считало своего вождя неуязвимым, наделенным сверхъестественной силой. Эйадема изо всех сил поддерживал этот образ, превратившись в настоящего героя комиксов. На этот раз речь пойдет о чехословацком лидере Густаве Гусаке

Жадный до власти, осторожный и молчаливый, он жил в готическом замке, распивая пиво и дорогой коньяк. Из всех мировых лидеров он отдавал предпочтение Леониду Брежневу , вместе с которым выезжал на охоту и устраивал пышные застолья. Гусак стал первым главой государства, которого советский лидер трижды облобызал. Он жил в квартире, роскошная обстановка которой стала декорациями для фильма о Джеймсе Бонде . Опасаясь за свою жизнь, президент Чехословакии приказал построить бункер, который до отказа заполнили сигаретами и пивом.

В канун Нового года начинается трансляция традиционного обращения президента к народу. С экрана телевизора смотрит человек в толстых очках, с усталым взглядом и слегка опухшим лицом, сидящий за столом в красивом кабинете. Это один из роскошных королевских залов в Пражском Граде. За спиной президента — вычурные позолоченные часы в стиле рококо. Стрелки отсчитывают последние минуты старого года, пока президент говорит на странной смеси словацкого и чешского языков. Таким представал перед согражданами президент Чехословакии Густав Гусак.

«Суровый взгляд, глаза — как пустые бойницы. Он будто не знает, что такое радость и спонтанность. Не допускает никакого легкомыслия. Он настолько осторожен и скептичен, что с ним трудно найти общий язык и прийти к соглашению. Всегда стремится навязать свои условия, жаден до власти», — так товарищи по партии описывали Гусака.

Большую часть времени Гусак проводил в Пражском Граде — величественном готическом замке, где традиционно располагается резиденция президента. Сюда же он привозил именитых гостей республики на бронированных черных лимузинах ЗИЛ-4104 и ГАЗ-14 — знаменитых «Чайках». В королевском дворце он пил дорогой коньяк с советским генсеком Леонидом Брежневым и курил кубинские сигары с кубинским лидером Фиделем Кастро . Вредные привычки дорого обходились бюджету — Гусак был заядлым курильщиком, а алкоголь, будь то пиво или вино, в его резиденцию возили целыми грузовиками.

На территории Пражского Града располагался и «президентский домик» — красивая двухэтажная вилла, спрятавшаяся посреди буйной зелени Королевского сада. Пока там жил Гусак, сад и прилегающие территории были закрыты для посещений. Президент был так обеспокоен своей безопасностью, что даже приказал закрыть ставнями окна Пороховой башни, из которых открывался чудесный вид на сад.

Для президента был открыт и расположенный неподалеку от виллы Летний дворец королевы Анны, построенный в 1563 году. Роскошное здание с изящными колоннами и арками с барельефами было излюбленным местом отдыха Густава Гусака. В этих стенах, расписанных фресками, в окружении картин и скульптур он отвлекался от рутинных будней коммунистического вождя, курил и прогуливался по саду с поющими фонтанами. Мог ли он по достоинству оценить красоту окружающего его великолепия? Вряд ли.

Он не был поклонником искусства и не коллекционировал дорогие картины. Президенту достаточно было того, что королевская обстановка подчеркивает его высокий статус. В просторной столовой для него устраивали помпезный обед: сервировали стол дорогим фарфором и серебром, привозили лучшее пиво и закуски. А после обеда он уезжал в другие роскошные апартаменты — в здание ЦК компартии, в бывшем Министерстве транспорта на набережной Влтавы.

Личная квартира Гусака на набережной была небольшой по сравнению с размерами здания, в котором насчитывается более 800 комнат. Их расположение настолько запутанное, что представляет собой настоящий лабиринт. По распоряжению Гусака, для него построили отдельный лифт прямо из его квартиры, чтобы избавить президента от блужданий по коридорам. В грандиозных помещениях была дорогая мебель, массивные люстры, интерьеры были отделаны камнем и белоснежным мрамором. Позже эта роскошная обстановка стала декорациями для фильма о Джеймсе Бонде «Казино „Рояль“». И, конечно же, не обошлось без подземного бункера.

Там находился кабинет Гусака с сейфом и библиотекой, зал для заседаний и жилые комнаты. В кладовых хранился запас продовольствия, который регулярно обновляли — на случай, если придется срочно эвакуироваться. Среди запасов были несколько сотен блоков сигарет и бочки с пивом — все, что нужно для того, чтобы порадовать президента. Воспользоваться им Гусаку так и не удалось. Оснащенный системами кондиционирования и фильтрации воздуха и воды, бункер не устоял перед обычным наводнением. Воды Влтавы затопили подземное убежище в 2002 году, уничтожив большую часть обстановки и документов.

Густав Гусак не был частым гостем зарубежных политиков. Бесконечно преданный Москве, он предпочитал отдыхать на советских курортах и личных дачах номенклатуры. На отдыхе Гусак развлекался охотой и пышными застольями, любил поваляться на пляже. Особенно ему нравилось ездить с Брежневым на охоту в Татры, после которой в словацком Попраде их ожидал коттедж с сауной и винным погребом, который гости опустошали за несколько дней. После этого возвращались в столицу — на хоккейный матч.

По стране Гусак нередко путешествовал на поезде. У него, как и у югославского лидера Иосипа Броз Тито, был специальный президентский состав. В вагонах — роскошная обстановка, кабинеты и комфортные спальни для президента и его гостей. Кроме этого, в распоряжении чехословацкого лидера был личный самолет. Такой же, как у Брежнева — Ил-18 «Салон». Позже он был выкуплен австрийским бизнесменом, который устроил на борту ресторан и бар с огромным выбором чешского пива.

Гусак во многом брал пример с Брежнева и его стиля жизни. Именно Леонид Ильич убедил его жениться на Вере Миллеровой, с которой Гусак приезжал отдыхать в Крым. Охотничьи угодья, алкоголь и сигареты, автомобили — ко всему этому Гусак с удовольствием приобщался с легкой руки советского вождя.

Он перенял даже брежневскую любовь к наградам и орденам: Густав Гусак занимал многочисленные почетные посты в стране и был трижды Героем Чехословацкой Социалистической республики, четыре раза награжден орденом Клемента Готвальда и столько же — орденом Ленина. А знаменитый троекратный поцелуй Брежнева с Гусаком вошел в историю как первый из многочисленных специфических приветствий Леонида Ильича.

«Бархатная революция» в декабре 1989 года заставила Гусака уйти с поста президента Чехословакии. После этого он покинул Прагу и остаток дней доживал в уединении на вилле в Братиславе. В феврале 1990 года его исключили из партии и о Гусаке практически забыли. Через год он умер. Ходили слухи, что незадолго до смерти Гусак обратился в католичество, от которого отрекся при вступлении в компартию.

Сегодня о Густаве Гусаке вспоминают как об одном из худших правителей, ответственном за многочисленные репрессии в стране. «Искусство должно подчиняться дисциплине», — однажды сказал Гусак во время выступления на съезде партии. Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, покинувший Чехословакию в числе многих других в годы правления Гусака, небезосновательно назвал его «президентом забвения».