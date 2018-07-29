Герой или предатель: кем был Павлик Морозов

В Советском Союзе Павлика Морозова принято было считать героем, пострадавшим за идею. В годы перестройки историю пересмотрели и назвали пионера предателем. Что произошло с Павликом на самом деле и почему его зарезали ножом?

Советская версия

События начинаются в 1932 году, когда Павлик Морозов свидетельствует против своего отца в суде. Он подтверждает, что отец, будучи председателем сельсовета, выдавал поддельные справки переселенцам, присваивал имущество раскулаченных. Его осудили на 10 лет.

А спустя некоторое время его убили во время прогулки в лесу. Здесь данные немного расходятся, по одной версии его убил собственный двоюродный брат, по другой — дед. Затем была уничтожена вся семья Морозовых, кроме матери, которой по распоряжению Крупской предоставили квартиру в Крыму. Кстати, отец Павлика вернулся из лагерей и даже был награжден за ударный труд. Правда, ему пришлось переехать в другое место.

Перестроечная версия

Во времена перестройки было принято считать, что Павлик донес на своего отца из чувства мести. Кстати, также он выдал и других своих родственников, которые скрывали хлеб от отрядов продразверстки и не спешили вступать в колхоз.

А как было на самом деле

На самом деле в этой истории больше вопросов, чем ответов. Большинство исследователей склоняется к тому, что имя Павлика Морозова было использовано машиной советской пропаганды. Нужен был образ пионера-героя, пострадавшего за систему и справедливость.

Павлик действительно стал жертвой. В семье были непростые отношения, отец их бросил, жил с любовницей, пьянствовал. Мать затаила на него злобу. Предполагают, что донос стал ее инициативой, вот только писать она не умела, попросила Павлика, тот не смог отказать матери. А когда в суде его спросили, выдавал ли его отец липовые справки, он ответил утвердительно. На самом деле это не было ни для кого тайной.

Конечно, вся семья — и бабушка, и дедушка, и дяди-тети — были обозлены на Павлика. И вполне могли подстроить его смерть. Однако веских улик нет. Некоторые исследователи упоминают, что брат Павлика боготворил его, но при этом страдал психическим заболеванием и не мог контролировать приступы агрессии. Вполне вероятно, что гибель Павлика стала трагической случайностью.

Сейчас в селе Герасимовка Тавдинского района открыт музей Павлика Морозова, а его могиле дети несут записочки со своими желаниями и просьбами. Говорят, что Павлик им помогает.