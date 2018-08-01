Ягода и Ежов: какой нарком был самым кровавым

Ягода и Ежов стояли во главе репрессивного аппарата примерно одинаковое количество времени (каждый чуть более 2-х лет), однако результаты их деятельности сильно разнятся. И это объяснимо. При первом карательная машина только набирала ход, а при втором она заработала на всю мощь.

Генрих Ягода

Генрих Ягода, создатель ГУЛАГа и первый генеральный комиссар госбезопасности, выдающимися способностями не отличался. Но зато он умел плести интриги и сталкивать лбами конкурентов. Троцкий его презрительно называл «усердным ничтожеством».

Головокружительная карьера Ягоды началась в аппарате Петроградского чека: меньше чем через год он стал управляющим делами особого отдела ВЧК. Еще при жизни Ленина Ягода успел дослужиться до второго заместителя Дзержинского, а после смерти «железного Феликса» занял пост первого заместителя нового главы ОГПУ Вячеслава Менжинского

Именно в это время Ягода становится соратником Сталина в противостоянии с его политическими конкурентами, особенно полезным услужливый чекист был в борьбе против Троцкого и Зиновьева. Награда нашла Ягоду в июле 1934 года: его назначают главой только что образованного НКВД и вошедшего в комиссариат Главного управления государственной безопасности (ГУГБ).

При всей приверженности к жесткому политическому курсу партии Ягода не раз высказывался о необходимости либерализации карательной системы. Так, начальник Секретно-политического отдела НКВД Георгий Молчанов вспоминал разговор с Ягодой, в котором тот заметил, что пора прекратить расстреливать людей.

По словам историка Олега Хлевнюка, Ягода хоть и участвовал в организации ряда громких процессов, в частности, по делу убийства Кирова и по «Кремлевскому делу», однако настоящим проводником сталинской линии здесь был Ежов , будущий шеф НКВД. Более того, в некоторых случаях Ягода откровенно противился фабрикации дел о подпольных антисоветских организациях.

И все-таки именно Генрих Ягода взрастил репрессивный аппарат НКВД, ведь на его фундамент будет опираться «Большой террор» 1937-38 годов. Вместе с Менжинским Ягода является создателем системы лагерей ГУЛАГ, которая продемонстрировала удивительную жизнеспособность. Если в 1930 году в ГУЛАГе отбывали наказание около полумиллиона человек, то к моменту казни Ягоды в начале 1938 года там сидело уже почти 2 миллиона заключенных.

Генрих Ягода возглавлял НКВД с 10 июля 1934 года по 26 сентября 1936 года. Согласно официальным данным, за этот период были осуждены 541 746 человек, еще 2347 расстреляны.

Николай Ежов

Партаппаратчик Иван Москвин говорил про Николая Ежова: «Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным — он все сделает». Коллеги Ежова в один голос заявляли, что его отличительная черта — неумение вовремя остановиться. Благодаря такому болезненному стремлению выделиться Ежов и заслужил благосклонность Сталина.

Он полностью отработал доверие вождя, расследуя убийство Кирова. Следствие, которое началось с обвинения Зиновьева и Каменева, вылилось в гигантский процесс, жертвами которого, по оценкам историка Юрия Жукова , стали больше тысячи человек: К расстрелу было приговорено 17 человек, к тюремному заключению — 76 человек, к ссылке — 30 человек, еще 988 человек было выслано.

Это было только начало раскрутки маховика «Большого террора». 26 сентября 1936 года Ежов сменяет на посту руководителя НКВД Ягоду. Желая оправдать оказанное ему доверие, нарком активно высылает по областям разнарядки, где рекомендует увеличивать лимит по расстрельной статье. Его подпись значится почти в каждом приговоре, он старается не пропустить ни одной значительной казни и любит принимать участие в допросах с пристрастием.

Направление деятельности у нового шефа НКВД было широкое: репрессии против лиц, заподозренных в антисоветской деятельности и шпионаже, чистики в партийных рядах, массовые аресты и высылки всех неблагонадежных элементов. При непосредственном участии Ежова был организован ряд громких убийств за рубежом. В частности, под его руководством была разработана операция по ликвидации лидера украинских националистов Евгения Коновальца.

«Кровавый комиссар» с легкостью устранял даже самых близких ему лиц: в их числе жена Евгения, а также Иван Москвин, давший наркому дорогу в большую политику.

Интенсивность деятельности Ежова впечатляет. По данным историка Олега Хлевнюка, с января 1937-го по август 1938 года Сталин получил от наркома около 15 000 сообщений, содержащих информацию о спецоперациях, арестах, высылках, казнях, а также запросы на санкционирование той или иной карательной меры. Нетрудно подсчитать, что ежедневно в среднем Ежов отправлял вождю около 20 посланий.

В конечном итоге неуемное желание выслужиться и предопределило печальный конец всесильного наркома.

«Ежов — мерзавец! Погубил наши лучшие кадры. Разложившийся человек. Много невинных погубил. Мы его за это расстреляли», — говорил впоследствии Сталин.

Ежов не изменил себе даже на скамье подсудимых: «Я почистил 14 000 чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил».

Николай Ежов занимал пост наркома НКВД с 26 сентября 1936 года по 24 ноября 1938 года. За все это время, по официальной информации, были осуждены 1 344 923 человека, расстреляны 681 692.