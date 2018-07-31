Орлова и Марецкая: поле битвы — сцена

Веры Марецкой было многое из того, о чем могли только мечтать коллеги: роли, слава, звания и награды. Но с человеческим счастьем ей не везло.

В кино они были слишком разными, чтобы соперничать: ослепительная кокетливая красавица Орлова и яркая, хариматичная, но совершенно другая Марецкая. Ее называли очень глубокой актрисой, умеющей гениально перевоплощаться. Она не была помешана на нарядах, не одержима страхом постареть. «Полем битвы» двух прим стал театр.

Рожденная стать звездой

Будущая звезда советского кино и театра родилась 31 июля (18-го по старому стилю) 1906 года в подмосковной деревне Барвиха. Родители видели дочь студенткой философского факультета — но Вера втайне от них подала документы сразу в три театральные студии.

Приняли Марецкую в две — она выбрала школу-студию при Театре имени Вахтангова (сегодня — Театральный институт имени Бориса Щукина). Актриса рано вышла замуж — в 19 лет, за своего педагога Юрия Завадского . Роман развивался стремительно. Расписались они в 1924 году, по дороге в театр.

Когда она закончила институт, Юрию Александровичу предложили возглавить театр, Вера стала его примой. Для зрителей она навсегда осталась Марецкой — хотя в паспорте у нее уже стояла фамилия мужа.

Умению актрисы перевоплощаться на сцене удивлялись и в кино, и в театре. Только что она играла юную героиню — и вдруг становилась чуть ли не старухой. И все было так естественно, так гармонично. Подобные метаморфозы можно было наблюдать в одном из самых знаменитых ее фильмов, «Сельская учительница» (1947 г): в начале картины сорокалетняя Марецкая была юной девушкой, а в конце — убеленной сединами пожилой женщиной.

Совершенно не с кем жить…

В 1926 году у пары родился сын Женя — а через четыре года Юрий Завадский, потерявший голову от Галины Улановой точно также, как несколько лет назад от Верочки, ушел к балерине. Но он остался ее главным режиссером, а она осталась его любимой актрисой, режиссер советовался с Марецкой по самым разным поводам, в театре даже посмеивались над этим. В 1936-м Вера уехала за попавшим в опалу бывшим мужем в Ростов, через четыре года, когда Завадскому предложили возглавить театр имени Моссовета, вернулась в столицу.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

Некоторые биографы утверждают, что актриса на всю жизнь осталась и самой большой любовью режиссера. Но жил он с другой. И о том, каких трудов Марецкой стоило «держать лицо», что творилось в ее душе, никто так и не узнал. После развода она выходила на сцену в спектакле «Школа неплательщиков» и произносила свою знаменитую реплику: «Господа, совершенно не с кем жить». Зал хохотал.

В 1940 году актриса вышла замуж снова — за актера Юрия Троицкого, у них родилась дочь Маша. Но скоро девочка лишилась отца: Троицкий, ушедший добровольцем на фронт, погиб в 1943-м. Был у Марецкой и третий «сын» — племянник Шура. Братьев актрисы расстреляли как врагов народа, она пыталась ходатайствовать, воспользоваться своими связями и званиями, обивала пороги вышестоящих инстанций, но тщетно. На волоске от расстрела оказалась младшая сестра.

Рисковала повторить судьбу родственников и сама актриса. Некоторые считают, что героически-патриотическое «амплуа» (а именно таких героинь Вера Марецкая особенно часто играла в кино) ей посоветовал выбрать Завадский, это он уговорил ее сняться в картине «Член правительства». Лента, рассказывающая историю бывшей крестьянки-батрачки, ставшей председателем колхоза, а затем — депутатом, стала классикой советского кино. Режиссер надеялся, что фильм обезопасит Веру от репрессий.

Хозяйка театра

После смерти второго мужа замуж Вера Марецкая больше не вышла. Главной любовью в ее жизни стал театр. Больше тридцати лет, с 1940 года и до 70-х она выходила на сцену театра имени Моссовета . Там ее уважительно называли «Хозяйкой». Начиная с 50-х в кино Марецкая снималась мало, раз в два-три года. Вера Петровна часто повторяла, что театр — ее дом, в его стенах — вся ее жизнь. А жизнь за его стенами подбрасывала ей новые испытания.

После того, как зять актрисы, молодой ученый, покончил с собой, ее дочь из-за потрясения попала в неврологическую клинику. Вера Петровна из-за переживаний не обращала внимания на собственные сильные головные боли, которые все учащались. А когда попала к врачам — те поставили страшный диагноз: опухоль головного мозга. Болезнь уже достигла серьезной стадии — операция и химиотерапия могли помочь лишь временно. Но Марецкая не сдавалась, она как ни в чем не бывало выходила на сцену своего второго «дома».

Столичные театралы говорили, что в Театре Моссовета были три примы — Раневская, Марецкая и Орлова.

Кадр из фильма «Весна»

Но если между первыми двумя были напряженно-приятельские отношения, то Марецкая и Орлова откровенно соперничали — за новые спектакли, главные роли, любовь и аплодисменты зрителей.

Примы и смерть

Орлова чувствовала себя обиженной — многие роли, на которые она рассчитывала, Завадский отдавал Вере Петровне. Апогея их соперничество достигло в 60-е, когда обе актрисы были уже немолоды и не очень здоровы.

В конце 60-х в театре поставили спектакль «Странная миссис Сэвидж». Вначале главную роль в нем играла Фаина Раневская , в этой роли легендарная актриса выходила на сцену более ста раз — а потом заявила, что больше играть в постановке не будет. Говорили разное: что она поссорилась с Завадским, устала от роли, некоторые считали, что это лишь очередная выходка славящейся своей эксцентричностью актрисы. Роль отдали Любовь Орловой. А потом Завадский решил заменить ее Марецкой. Это стало его своеобразным прощальным подарком актрисе: оба они уже знали, что дни ее сочтены.

Рассказывали, что Любовь Орлова устраивала страшные скандалы, директор театра юлил, а Завадский чуть ли не плакал, объяснял, что Вере «осталось недолго» и просил: «Пусть сыграет еще один спектакль». Орлова сдалась — но до конца жизни так и не простила этого. А вскоре рак — поджелудочной железы — обнаружили и у нее. Какое то время две примы театра лежали в одной больнице, только на разных этажах, уверяли, что Марецкая пыталась извиниться перед Орловой, передавала ей конфеты.

Любовь Орлова все же опередила свою соперницу — она ушла из жизни первая, на три года раньше Марецкой, в 1975-м. Потом, весной 1977-го скончался Юрий Завадский. Вера Марецкая умерла вскоре после своего 72-го дня рождения, 12 августа 1978 года.