Бездомный вышел на улицу и получил сотни предложений

Бездомный веб-разработчик Дэвид Касарес из Кремниевой долины распечатал десятки экземпляров собственного резюме, надел парадную одежду и вышел на улицу, чтобы раздать копии незнакомым прохожим. Его заметили неравнодушные люди, которые выложили объявление и резюме Касареса в Twitter.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7— FullMakeup Alchemist (@jaysc0) 27 июля 2018 г. «Сегодня я увидела, как этот молодой бездомный просил людей взять резюме, а не деньги. Если кто-нибудь из Кремниевой долины сможет ему помочь, это будет потрясающе. Пожалуйста, ретвит, чтобы мы могли помочь Дэвиду», — призвала визажист Жасмин Скофаил.

На просьбу откликнулись больше 130 тысяч человек. В результате 26-летний Касарес получил более 200 предложений о работе, в том числе от крупных технологических гигантов. Он рассказал New York Post, что к нему обратился Google и другие крупные компании, а также множество стартапов. «Менеджер продукта из Bitcoin.com задавался вопросом, могу ли я работать удаленно или, если захочу, переехать в Токио», — удивленно сказал молодой человек.

Касарес вырос в Техасе. Он выучился на бакалавра в области информационных систем управления в Техасском университете A&M и получил предложение поработать веб-разработчиком в General Motors в Остине. Однако молодой человек предпочел обналичить все свои средства и переехать в Кремниевую долину, чтобы реализовать собственный проект. Деньги закончились, а стартап успеха не возымел. В результате Касаресу пришлось жить в машине, время от времени перебиваясь небольшими заработками. На полноценную работу его не брали, собеседование в Apple результатов не принесло. Когда машину пришлось вернуть, молодой человек стал ночевать на лавочке в парке Ренгсторф.