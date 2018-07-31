Какими были спутницы вождей

Благодаря фотографиям мы знаем, как выглядели знаменитости прошлого века. Но ведь у политиков, актёров, художников были вторые половинки. И какими же оказались супруги известных людей, которые редко попадали в кадр?

1. Надежда Константиновна Крупская , супруга Владимира Ленина. Изображения Крупской растиражированы, хорошо известно, что она страдала базедовой болезнью, отражающейся на внешности. Сама Надежда ещё с юных лет считала себя непривлекательной, много времени отдавала работе, не интересовалась бытовыми мелочами.

2. Надежда Сергеевна Аллилуева, вторая супруга Иосифа Сталина. Дочь Надежды Светлана рассказала в мемуарах, что родителями Надежды были цыган и немка. Советский вождь влюбился в девушку, когда той было всего 16 лет. Сталин был старше возлюбленной на 22 года. Но уже в 31 год Надежда покончила с собой после очередной ссоры с супругом.