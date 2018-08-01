Брюс Кэмпбелл: пенсионер, который живет в самолете

Не секрет, что большинство людей боятся летать и один вид самолетов приводит их в ужас. А вот другие буквально «болеют» полетами и готовы проводить в крылатых машинах практически всю жизнь.

Например, американец Брюс Кэмпбелл настолько «влюблен» в авиацию, что в буквальном смысле поселился в самолете.

Житель штата Орегон "построил" себе в лесу у города Портленд самый настоящий «крылатый дом». На осуществление своей мечты Кэмпбелл потратил 220 000 долларов и 10 лет жизни. Но пенсионер не жалеет об этом, отмечая, что такие «апартаменты» подходят ему больше любых самых дорогих особняков.

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Брюс выкупил списанный Boeing 727-200 у одной из авиакомпаний в 1999 году и сделал его максимально комфортным для собственного проживания.

Обстановка «крылатого дома» весьма аскетична: небольшая кухня, прачечная, душ и спальное место. Но Кэмпбелл говорит, что ему вполне достаточно места и он прекрасно чувствует себя в необычном жилище.

Пенсионер отмечает, что сразу понимал, что создать в самолете идеальные условия для жизни ему не удастся, хотя и постарался привнести максимум комфорта в свое жилище. Например, на борту есть электричество и вода. Гораздо более важным для Брюса было сохранить большую часть вещей самолета: нетронутыми остались элементы управления и большая часть приборов боинга.

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Часть пола в салоне «крылатой машины» Брюс снял, заменив металл на прозрачный пластик, чтобы любоваться «внутренностями» самолета. Кабину летчиков Кэмпбелл превратил в читальню, а из сидений соорудил вполне удобный диван.

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На борту своего «крылатого дома» пенсионер проводит около 6-7 месяцев в году уже более 15 лет. В остальное время Кэмпбелл живет в Японии, где тоже подумывает приобрести списанный самолет и сделать из него еще одну «квартиру».