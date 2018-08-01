Ещё
Брюс Кэмпбелл: пенсионер, который живет в самолете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брюс Кэмпбелл: пенсионер, который живет в самолете 

Рамблер 3 часа назад
Фото: AirplaneHome.com
Не секрет, что большинство людей боятся летать и один вид самолетов приводит их в ужас. А вот другие буквально «болеют» полетами и готовы проводить в крылатых машинах практически всю жизнь.
Например, американец Брюс Кэмпбелл настолько «влюблен» в авиацию, что в буквальном смысле поселился в самолете.
Житель штата Орегон "построил" себе в лесу у города Портленд самый настоящий «крылатый дом». На осуществление своей мечты Кэмпбелл потратил 220 000 долларов и 10 лет жизни. Но пенсионер не жалеет об этом, отмечая, что такие «апартаменты» подходят ему больше любых самых дорогих особняков.
globallookpress
Брюс выкупил списанный Boeing 727-200 у одной из авиакомпаний в 1999 году и сделал его максимально комфортным для собственного проживания.
Обстановка «крылатого дома» весьма аскетична: небольшая кухня, прачечная, душ и спальное место. Но Кэмпбелл говорит, что ему вполне достаточно места и он прекрасно чувствует себя в необычном жилище.
Пенсионер отмечает, что сразу понимал, что создать в самолете идеальные условия для жизни ему не удастся, хотя и постарался привнести максимум комфорта в свое жилище. Например, на борту есть электричество и вода. Гораздо более важным для Брюса было сохранить большую часть вещей самолета: нетронутыми остались элементы управления и большая часть приборов боинга.
AirplaneHome.com
Часть пола в салоне «крылатой машины» Брюс снял, заменив металл на прозрачный пластик, чтобы любоваться «внутренностями» самолета. Кабину летчиков Кэмпбелл превратил в читальню, а из сидений соорудил вполне удобный диван.
AirplaneHome.com
На борту своего «крылатого дома» пенсионер проводит около 6-7 месяцев в году уже более 15 лет. В остальное время Кэмпбелл живет в Японии, где тоже подумывает приобрести списанный самолет и сделать из него еще одну «квартиру».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые знаменитые нудистские пляжи в СССР28
Шокирующие случаи с самолетами, попавшие на видео
Девушку поразил «милый рисунок» на пижамке21
Тест: знакомы ли вы с новыми технологиями5
Кого кроме Ленина мумифицировали в России1
Видео
01:30
Воры замаскировали акулу под ребенка
Безумный мир
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
03:04
Шокирующие случаи с самолетами, попавшие на видео
Безумный мир
06:48
Места на Земле, где нет гравитации
Места
10:23
Бразильский «перевал Дятлова»: что там случилось
Места
08:38
События, после которых мир уже не будет прежним
Истории
10:43
Вещи, которые вы помните неправильно
Истории
07:54
Что значат загадочные сигналы из космоса
Безумный мир
05:10
Самые опасные в мире дороги
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение