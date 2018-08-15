Кем стали потомки знаменитостей 

Всем известны имена великих людей, оставивших след в истории. Писатели и изобретали, художники и учёные, актёры и полководцы — каждый даже без долгих раздумий назовёт пару десятков знаменитостей прошлого, без которых не история человечества немыслима. А что стало с потомками этих гениев?
1. Праправнук американского писателя Чарльза Диккенса Гарри Ллойд — актёр. Сейчас он снимается в сериале «Игра престолов».
2. Внучка советского вождя Иосифа Сталина Крис Эванс. Когда-то её звали Ольга Питерс, но девушка сменила имя. Сейчас Крис — продавшица в магазине, известная эпатажной внешностью.
3. Праправнук русского писателя Фёдора Достоевского Дмитрий Достоевский перепробовал массу занятий. Ему так хотелось узнать жизнь со всех сторон, что в трудовой книжке появилось почти 30 записей.
4. Внучка испанского художника Пабло Пикассо Диана Видмайер-Пикассо получила юридическое образование в Сорбонне, а потом занялась исследованиями живописи.
5. Дочь кубинского команданте Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара Марч — педиатр. Она много времени работала в развивающихся странах: Анголе, Никарагуа, Эквадоре, а сейчас занимается центрами для детей-беженцев и пострадавших от насилия.
6. Внучка американской актрисы и княгини Монако Грейс Келли Шарлотта Казираги — журналистка и бизнесвумен.
7. Внучка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Райли Кио — актриса. Она отметилась в таких хитах, как «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Удача Логана».