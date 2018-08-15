Кем стали потомки знаменитостей

Всем известны имена великих людей, оставивших след в истории. Писатели и изобретали, художники и учёные, актёры и полководцы — каждый даже без долгих раздумий назовёт пару десятков знаменитостей прошлого, без которых не история человечества немыслима. А что стало с потомками этих гениев?

2. Внучка советского вождя Иосифа Сталина Крис Эванс . Когда-то её звали Ольга Питерс, но девушка сменила имя. Сейчас Крис — продавшица в магазине, известная эпатажной внешностью.

3. Праправнук русского писателя Фёдора Достоевского Дмитрий Достоевский перепробовал массу занятий. Ему так хотелось узнать жизнь со всех сторон, что в трудовой книжке появилось почти 30 записей.

4. Внучка испанского художника Пабло Пикассо Диана Видмайер-Пикассо получила юридическое образование в Сорбонне, а потом занялась исследованиями живописи.

5. Дочь кубинского команданте Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара Марч — педиатр. Она много времени работала в развивающихся странах: Анголе, Никарагуа, Эквадоре, а сейчас занимается центрами для детей-беженцев и пострадавших от насилия.

6. Внучка американской актрисы и княгини Монако Грейс Келли Шарлотта Казираги — журналистка и бизнесвумен.