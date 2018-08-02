Ужасающие истории людей, похороненных заживо

Некоторые истории из жизни о преждевременных похоронах могут быть страшнее чем рассказы Эдгара Аллана По, Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга вместе взятых.

Октавия Смит Хэтчер

Этот случай произошел в конце 1800-х годов в Кентукки. Американский город поразила неизвестная болезнь, но именно с Октавией произошло самое трагичное. Как только в январе скончался ее маленький сын, женщину одолела ужасная депрессия. Она не вставала с постели и в итоге впала в кому. 2 мая ее посчитали мертвой.

Из-за того, что бальзамирование тогда не практиковалось, женщину сразу похоронили, чтобы труп не лежал на жаре. Но уже через неделю некоторые из горожан стали испытывать те же симптомы, что и Октавия: апатию, в итоге кому. Но разница была в том, что через время они просыпались. Муж Октавии опасался, что он похоронил свою супругу, когда она была жива, и попросил об эксгумации. Догадки подтвердились: накладка в гробу была расцарапана, ногти женщины сломаны, а на лице застыла гримаса ужаса.

Мина Эль Хоуари

Большинство из нас, отправляясь на первое свидание с новым партнером, думают, как же оно закончится. Но для Мины эта встреча закончилась захоронением после десерта.

Эта история случилась сравнительно недавно — в 2014 году. 25-летняя жительница Франции общалась несколько месяцев по интернету с парнем, и в итоге отправилась на встречу с ним, поехав в Марокко. Вечер прошел чудесно, но внезапно девушка рухнула замертво на пол. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, парень подумал, что Мина скончалась, и не придумал ничего лучше, чем закопать ее в своем саду.

Однако на самом деле девушка впала в диабетическую кому и была похоронена заживо. Лишь через несколько дней семья девушки начала паниковать и отправилась в Марокко, пытаясь найти Мину. Мужчина признался в преступлении и был обвинен в убийстве.

Миссис Богер

В июле 1893 года супруга фермера Чарльза Богера, жившая в штате Пенсильвания, скоропостижно скончалась по неизвестной причине. Врачи подтвердили факт смерти и женщину похоронили. Все бы закончилось, если бы через некоторое время после смерти женщины друг не рассказал Чарльзу о том, что его супруга страдала приступами истерии. И есть шанс, что на самом деле она не умерла.

Чарльзу не давала покоя мысль о том, что его жена умирала в гробу, и в итоге он сам провел эксгумацию. То, что он обнаружил, его шокировало. Тело супруги было перевернуто, одежда изодрана, стеклянная крышка гроба разбита, а осколки торчали из тела. Пальцев у женщины не было вовсе: вероятнее всего, она их сгрызла в припадке истерики. Что случилось с Чарльзом после страшной находки остается неизвестным.

Анжело Хейс

История Анджело Хейса отличается от остальных, ведь ему удалось спастись. В 1937 году Анджело попал в автомобильную аварию и получил травмы, ударившись о кирпичную стену. 19-летнего парня объявили мертвым и уже через 3 дня похоронили. Однако в соседнем городе страховая компания заподозрила неладное, ведь накануне аварии отец Анджело застраховал жизнь своего сына на 200 тысяч франков.

На место происшествия выслали инспектора, который запросил эксгумацию через 2 дня после похорон. Оказалось, что парень не был мертв. Тело оставалось теплым, а сердцебиение можно было услышать. Анджело срочно госпитализировали и он прошел курс общей реабилитации, прежде чем он смог полностью восстановиться. После этого случая парень занялся созданием гробов, из которых можно выбраться в случае преждевременного ошибочного захоронения.

Мистер Корниш

Корниш скончался от лихорадки в 1730-х годах и его захоронили очень быстро после объявления смерти, как было принято в то время. Во время захоронения могильщик решил передохнуть, наполовину закончив начатое. Однако он вдруг услышал удушающие стоны со стороны могилы.

Мужчина сразу понял, что похоронил человека заживо, и попытался его спасти. Но к тому времени, когда он снял крышку гроба, было поздно. Корниш скончался, а его локти и колени были сильно исцарапаны.

Эта история настолько напугала сводную сестру Корниша, что она попросила семью о странной просьбе: после ее смерти отрубить ей голову, чтобы подобных ошибок не было.