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Братва 90-х: атрибуты бандитов того времени
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Братва 90-х: атрибуты бандитов того времени 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Жмурки"
Этот мрачный и дикий период новейшей российской истории начался в конце 80-х годов. Тотальный контроль государства внезапно обернулся абсолютной свободой, но многим она оказалась просто не по зубам. В поле вышли новые герои того времени: беспринципные и жестокие группировки, способные пойти на все, ради собственной выгоды.

Транспорт

Нормальные парни по району рассекали на ВАЗ 2109 — в такую было удобно запрыгнуть всей бригадой после дела. У более серьезных парней и машины были посерьезнее: популярностью пользовались «пятерки» BMW и, конечно же, легендарные внедорожники Jeep Grand Cherokee. Главным символом той беззаконной эпохи несомненно стал Mercedes S 600.

Оружие

В качестве повседневного инструмента для дела использовался обширный инвентарь: нунчаки, кастеты, ножи-бабочки и даже редкие на те времена бейсбольные биты. Огнестрельное оружие водилось в больших количествах, бандиты любили китайские ТТ, но не брезговали и оставшимися еще с военных времен «парабеллумами» и «вальтерами».

Спорт

За легкими деньгами прежде всего потянулись те, кому терять было нечего, да и надеяться особо не на что. Дети спальных районов коротали пубертат в подвальных качалках, поэтому спорт, что называется, был у них в крови. Частенько к уже сформированным бригадам примыкали несостоявшиеся парни из большого спорта, борцы и боксеры.

Развлечения

Деньги появлялись так же быстро, как и добывались. Никаких особенных развлечений «братва» еще для себя не представляла — сауна, девочки, дорогие спорткостюмы, да обвесы на любимую тачку. В начале 90-х одной из главных примет времени стали ночные клубы и казино: московская «Метелица», к примеру, так и вовсе снискала славу главного бандитского заведения.

Малиновый пиджак и золотые печатки

Сегодня рассказы о малиновых пиджаках воспринимаются анекдотами, но в то время они действительно стали отличительным признаком развития бандитизма по всей стране. Образ жульмана в первую очередь сигнализировал о наглости: дескать, вот он я, стою нарядный и видно меня за версту. В моду снова вошли золотые перстни, хитом же стала печатка сразу на несколько пальцев.

Гангстерские войны

Основной передел рынка шел в столице. Война начиналась как дикая схватка всех против всех, но постепенно группировкам пришлось объединяться сначала против подразделений СОБРа и ОМОНа, а затем и против гораздо более злых и беспринципных выходцев из Чечни.

Спорткары

Постоянная угроза для жизни заставила «пацанов» пересмотреть свое понимание «правильных» машин. Конечно, лады-девятки никуда не ушли — расходный материал, удобный для объезда своего района. Но представительские машины сменялись более практичными, быстрыми и маневренными спорткарами, причем предпочтение отдавалось спортивному купе «Понтиак» и естественно «Ягуару».

Кладбищенская мода

Постоянные разборки привели к формированию особого отношения братков к смерти и похоронам. Своих хоронили с помпой: кавалькада дорогих машин прокатывала по центру города под надрывные вопли клаксонов. Памятники ушедшему воителю напоминали произведения искусства, в моду вошли музыкальные гробы.

Собачьи бои и личные храмы

Постоянная опасность сделала бандитов очень набожными. На территориях загородных дач появились личные часовни, куда по выходным приглашались местные батюшки — грехи отпустить. Накопившийся стресс стало модно снимать на собачьих боях, где особой популярностью пользовались питбули бойцовых пород.
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