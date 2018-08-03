Преступники, которые на самом деле хорошие парни

Иногда отвратительные поступки совершаются из благих побуждений. Эти люди, причисленные к преступникам, на самом деле искренне хотели улучшить мир.

1. Хуан Мануэль Санчес Гордильо, испанский политик. В 2012 году мировая экономика погрузилась в кризис. Испанский регион Андалусия пострадал особенно сильно: безработица там достигла 34 процентов. Мэр городка Мариналед Хуан Мануэль Санчес Гордильо придумал способ решить проблему. Он сколотил банду, которая грабила супермаркеты, а продукты отдавала в банки еды. В конце концов этот современный Робин Гуд завоевал славу национального героя.

2. Эзра Огру работала в фармацевтической компании с 2004 года. Девушка подворовывала деньги у компании и тратила их на роскошную жизнь. В 2008 году Огру родила дочь, у которой диагностировали редкое генетическое заболевание. Тогда Эзра начала тратить украденные деньги на поиск лекарства, которое избавило бы её дочь и других детей от недуга. Её усилиями было спасено 12 детей, но в 2013 году Огру всё-таки заключили под стражу.