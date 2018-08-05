Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике

В начале августа Джанлука Вакки празднует день рождения, ему — 51 год. Вероятно, чувствует мужчина себя гораздо моложе.

Всему миру Джанлука стал известен благодаря соцсетям. Несколько лет назад его профиль в Instagram буквально разрывался от количества подписчиков и восхищенных комментариев. Все были восторге от шикарной жизни, которую демонстрировал Вакки на своих фотографиях.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 15 Янв 2018 в 12:46 PST

Как выяснилось позже, за красивой картинкой, как это часто бывает, скрывается сложная история. Начиная с 25 лет Джанлука работал и пытался построить собственный бизнес, поскольку его не устраивал тот пассивный доход, который достался ему в наследство. Хотя бизнес у его семьи был весьма прибыльный, Вакки получил лишь небольшую его часть. Несмотря на все усилия с собственным делом у Джанлуки ничего не вышло. В 45 лет, когда стало понятно, что бизнесмен из него не вышел, Вакки перестал стараться и решил посвятить остаток жизни себе любимому. Он хочет жить в свое удовольствие и не стесняется этого: "Если я работаю и плачу налоги, зачем скрывать свое богатство?".

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 22 Июн 2018 в 12:54 PDT

Сегодня популярность "танцующего миллионера" значительно снизилась. Под его фотографиями в Instagram все чаще можно заметить возмущенные комментарии о том, что "Джанлука прожигает жизнь" и "ничего из себя не представляет". Сам весельчак не унывает и продолжает вести блог как и раньше. Однако по некоторым его выходкам можно подумать, что Джанлука в отчаянии и хочет вернуть былую популярность. Например, недавно Вакки выложил видео в Instagram, на котором он как всегда танцует, но нарядился миллионер весьма странно — в женский купальник и босоножки на шпильке. В качестве оправдания за эпатажный образ Джанлука написал: "Жизнь — это шутка… Улыбайтесь".

На самом деле поводы для отчаяния у него действительно есть: после всплеска бешеной популярности последовали дорогой развод, бесконечные долги и судебные разбирательства, а также неуспех его коллекций одежды и часов.