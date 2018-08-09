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Что стало с героями самых известных мемов
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Что стало с героями самых известных мемов 

BigPikcha.ru 4 часа назад
Благодаря соцсетям и глобализации прославиться в наши дни стало делом одного клика. Достаточно одной фотографии — и ваше лицо превращается в мем и навсегда ассоциируется у всего мира с какой-то забавной репликой или эмоцией. Мемы как явление появились задолго до изобретения интернета, однако только благодаря развитию сети получили пик популярности и стали частью массовой культуры.
Давайте посмотрим, как изменились те люди (и не только), которые совершенно случайно прославились на весь мир много лет назад и стали нашими любимыми мемами.

Bad Luck Brian — Брайан-неудачник

Давний друг Кайла Крейвена опубликовал его фотографию из школьного альбома на Reddit в 2012 году.
BigPikcha.ru
С тех пор Кайл — интернет-знаменитость.

Overly Attached Girlfriend — Слишком навязчивая девушка

Девушка на фотографии — Лаина Моррис. В 2012 году она выложила пародию на песню Джастина Бибера «Бойфренд» в своем исполнении.
BigPikcha.ru
И с тех пор ее лицо с оскалом маньяка и выпученными глазами ассоциируется с неадекватными и навязчивыми девушками.

Success Kid — Успешный ребенок

Фотография 11-месячного малыша Сэмми Гринера появилась на Flickr в 2007 году, автор фото — мама мальчика Лэйни.
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Сейчас Сэмми уже 11 лет, и его мама ведет страничку в инстаграме, где часто выкладывает фотографии сына.

Ermahgerd (oh my god) — О боже мой

В 2012 году Мэгги Гольденберг путешествовала по Индии, когда ее друг рассказал, что фотография, где ей 11 лет, вдруг стала вирусной.
BigPikcha.ru
Сейчас Мэгги 26 лет, она работает медсестрой.

Scumbag Steve — Ублюдок Стив

Парня на фотографии — Блейка Бостона — сняла его же мама, чем чрезвычайно гордилась, так как ей казалось, что фотография очень крутая. Это было в 2006 году.
BigPikcha.ru
Наверняка мама Блейка расстроилась, когда увидела, чем стал ее снимок.

Disaster Girl — Девочка-катастрофа

Зоуи Рут было всего четыре года, когда ее отец Дэвид сделал фотографию на фоне горящего дома соседей в 2004 году. В 2007 году Дэвид выложил фотографию на хостинге Zooomr, и год спустя она стала вирусной.
BigPikcha.ru
Сейчас Зоуи 18 лет, она с отличием окончила школу, знает китайский язык, работала волонтером на Гаити.

Blinking White Guy — Моргающий парень

Мем с Дрю Скалоном появился в 2013 году после публикации ролика американского сайта о компьютерных играх GiantBomb, где Дрю как раз и работал.
BigPikcha.ru
Сейчас он работает ведущим подкаста о гоночных машинах в твиттере Shift+F1.

Side-Eyeing Chloe — Озадаченная Хлоя

Мем появился после публикации видео на YouTube в 2013 году под названием «Lily’s Disneyland Surprise… AGAIN!». Героиней мема стала Хлоя, чья старшая сестра Лили начинает плакать от счастья, узнав, что они с родителями едут в Диснейленд.
BigPikcha.ru
Сама Хлоя лишь ненадолго появляется в ролике, но этого оказалось достаточно, чтобы выражение ее лица стало мемом.
У сестер Лили и Хлои есть аккаунт в инстаграме, который ведет их мама.

First World Problems — Проблемы Первого мира

BigPikcha.ru
Героиней мема стала итальянская актриса Сильвия Боттини.

Trying to Hold a Fart Next to a Cute Girl in Class — Когда пытаешься не пукнуть рядом с симпатичной девчонкой

Герой мема — Майкл Макги. Снимок был сделан в шутку его другом четыре года назад, когда они учились в школе Норсвест в Техасе.
BigPikcha.ru
После того как фото стало вирусным, Майкл признался, что он просто задержал дыхание, позируя на камеру.

Doge

Мем стал популярен в 2013 году.
BigPikcha.ru
На фото — сиба-ину по имени Кабосу, и у нее есть аккаунт в инстаграме.

Grumpy Cat — Угрюмый (сердитый) кот

Фото кота с мрачным выражением было опубликовано на Redditt в 2012 году. На самом деле кошку зовут Соус Тардар и она живет в семье Бундесенов.
BigPikcha.ru
Дочь хозяйки кошки так назвала ее, потому что, когда она была котенком, ее шерсть была покрыта темными пятнами, что напоминало ребенку о разлитом соусе. Девочка сделала ошибку в слове «тартар», но родители решили не исправлять.
Угрюмое выражение Тардар связано с врожденной карликовостью и неправильным прикусом.
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